Pedro Acosta - droga do mistrzostwa Moto3 w sezonie 2021

Pedro Acosta po raz pierwszy wsiadł na motocykl jako zaledwie pięciolatek, kiedy tata kupił mu małego crossa. Jego talent widoczny był gołym okiem, bo szybko wygrywał w kolejnych seriach juniorskich: od minibike'ów, przez MiniGP, MaxxiGP oraz PreMoto3. Już w wieku 14 lat awansował do Juniorskich Mistrzostw Świata Moto3.

Po zaledwie jednym sezonie w juniorach, Pedro został wybrany do Red Bull MotoGP Rookies Cup. W debiutanckim 2019 roku, jako 15-latek, Acosta sięgnął po wicemistrzostwo. W kolejnym sezonie nie było już na niego mocnych – wygrał sześć wyścigów, w kolejnych trzech był na podium i został mistrzem pucharu Red Bulla .

Pedro Acosta mistrzem Red Bull MotoGP Rookies Cup © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Imponujący debiut w Grand Prix

Talent Acosty widoczny był gołym okiem – dostrzegali go też bardziej doświadczeni zawodnicy z paddocku. Niektórzy z nich, jak chociażby Jack Miller , jeszcze przed startem sezonu 2021 typowali Pedro na... mistrza świata Moto3 w tym roku!

Co prawda w swoich pierwszych kwalifikacjach w Moto3, podczas Grand Prix Kataru, Acosta zajął tylko jedenaste miejsce, ale nie miało to większego znaczenia. Dzień później zaliczył świetny wyścig i finiszował na drugim miejscu, zaledwie 0.042 sekundy za zwycięzcą Jaume Masią . I pomyśleć, że tor Losail poznał dopiero podczas zimowych testów!

Pedro Acosta w akcji na torze Losail w Katarze © KTM Media

Wygrana z alei serwisowej? Potrzymaj mi... Red Bulla!

Jeśli ktoś miał wątpliwości co do talentu Acosty, tegoroczny debiutant zamknął usta krytykom już tydzień po GP Kataru. W drugiej rundzie sezonu, rozgrywanym na Losail weekendzie o GP Dohy, Pedro najpierw "popisał się" w piątek. Wraz z kilkoma rywalami, jechał zbyt wolno pod koniec drugiego treningu. To sprawiło, że spowolnił innych, także walczących o jak najlepszy czas jednego okrążenia (i bezpośredni awans do drugiej części kwalifikacji w sobotę). W konsekwencji na 16-latka oraz kilku innych zawodników nałożono karę – Musieli oni rozpoczynać wyścig z alei serwisowej.

Po narzuceniu morderczego tempa, na pięć okrążeń przed metą Acosta dogonił liderującą, ponad dziesięcioosobową grupę zawodników. Hiszpan nie zamierzał zadowalać się punktami i wyprzedzał kolejnych rywali. Na długiej prostej toru Losail, rozpoczynającej ostatnie okrążenie, #37 wyszedł na pozycję lidera i... zaczął uciekać! W zakrętach wypracował sobie na tyle dużą przewagę, że na finiszu drugi Darryn Binder nie był w stanie złapać się w tunelu aerodynamicznym za Acostą. Jako pierwszy w historii, Pedro wygrał wyścig Moto3 pomimo startu z alei serwisowej!

Szalona pogoń Pedro Acosty w Katarze

Nie wiem, jak nam się to udało! Takie rzeczy są możliwe, kiedy pracujesz z najlepszymi! Jesteśmy w Mistrzostwach Świata i zrobienie czegoś takiego nie jest łatwe. Po kwalifikacjach nie byłem w najlepszym nastroju, widziałem wszystko raczej w ciemnych barwach. Przed wyścigiem powiedziałem jednak mojemu asystentowi Paco, że mamy szansę na dobry wynik. Pedro Acosta

"W złapaniu liderów pomogło nam to, że na czele zawodnicy cały czas ze sobą walczyli. Dodatkowo, w grupie ruszającej z alei serwisowej nie walczyliśmy ze sobą, przez co nie traciliśmy czasu. Kiedy dogoniliśmy liderów, wziąłem głęboki oddech i zacząłem ich wyprzedzać. Wszystko poszło tak, jak chciałem i jestem bardzo szczęśliwy!" – dodawał zawodnik ekipy Red Bull KTM Ajo.

Pedro Acosta zwycięzcą GP Dohy 2021 © Red Bull Content Pool

Acosta nie zwalnia tempa

Rywale mieli spore powody do niepokoju, bo po podwójnej rundzie w Katarze, karuzela Grand Prix przeniosła się na znane Acoście tory w Portugalii i Jerez.

Najpierw, w Portimao na finiszu pokonał swojego głównego rywala w walce o tytuł Dennisa Foggię. W Jerez de la Frontera znów był najlepszy, dzięki czemu zgarnął hat-tricka i pewnie prowadził w klasyfikacji generalnej.

Pedro Acosta wygrywa w Portugalii © Red Bull Content Pool

Regularna jazda w czołówce

W niezwykle zaciętej stawce najmniejszej kategorii, często o zwycięstwie lub porażce decydują ułamki sekund. Acosta regularnie jeździł w prowadzącej grupie, ale nie zawsze był w stanie postawić kropkę nad "i", zdobywając kolejny finisz na podium.

Niezwykle wyrównana stawka Moto3 sezonu 2021 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Powrót na zwycięską ścieżkę

Już jednak w Niemczech Acosta wrócił na zwycięską ścieżkę, sięgając po czwarte zwycięstwo w sezonie 2021. Tydzień później o włos rozminął się z podium w Assen. Potem, po wakacyjnej przerwie, triumfował w Grand Prix Styrii po fenomenalnym pojedynku ze swoim głównym rywalem w pierwszej fazie sezonu – Sergio Garcią.

Zawodnik teamu GASGAS Aspar upadł w samej końcówce, ale tempo, jakie narzucili z Acostą było tak kosmiczne, że Garcia podniósł motocykl i finiszował na drugim miejscu! W tym momencie przewaga Pedro nad Sergio wynosiła w klasyfikacji generalnej aż 53 punkty.

Pedro Acosta zwycięzcą GP Styrii 2021 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Utrzymać nerwy na wodzy

Kolejnych kilka rund było jednak zdecydowanie trudniejszych. Jedenaste miejsce na Silverstone, a potem w Aragonii Acosta po raz pierwszy w tym roku nie dojechał do mety. Z wyścigu wypadł też jego główny rywal Garcia, więc strata punktów nie była tak bolesna.

Podczas pierwszej wizyty na Misano Pedro był tylko siódmy i to ze stratą dziesięciu sekund do Dennisa Foggii. To właśnie Włoch wyrósł nagle na głównego rywala Acosty, urywając mu sporo punktów. Niedługo poźniej, podczas Grand Prix Ameryk , w kontrowersyjnym wyścigu Hiszpan zgarnął osiem punktów i cudem wyszedł bez kontuzji z fatalnego wypadku na tylnej prostej toru COTA.

Kiedy stawka przeniosła się w październiku na Misano, podczas GP Emilii Romanii Acosta miał pierwszą piłkę meczową. Foggia jednak jechał jak natchniony i wygrał kolejny wyścig, a Pedro tylko załapał się na podium. Na mecie Hiszpan był wściekły, bo miał spore problemy z motocyklem. Efekt był jednak taki, że z 94-punktowej przewagi nad Fogią po GP Styrii, nagle zrobiło się tylko 21 "oczek" zapasu!

Pedro Acosta w akcji w USA © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pedro Acosta mistrzem świata Moto3

Walka Acosta-Foggia przeniosła się do Portugalii, gdzie stawka Grand Prix w październiku rywalizowała po raz drugi. W kwietniu wygrał tam Pedro, ale Dennis finiszował tuż za nim. Wyścig o GP Algarve, będący przedostatnią rundą sezonu, nie odbiegał scenariuszem od innych tegorocznych rund Moto3. Na czele jechała duża grupa, a Pedro i Foggia co rusz zmieniali się na prowadzeniu.

Na ostatnim okrążeniu Acosta prowadził, a szalony atak na Foggię przeprowadził Darryn Binder. Zawodnik z RPA, który w 2022 roku awansuje z Moto3 bezpośrednio do MotoGP, wyciął z toru Denisa i sprawił, że Pedro wystarczyło dojechać do mety, by zostać mistrzem. 17-latek przypieczętował jednak tytuł w najlepszym możliwym stylu – wygrywając wyścig w Portimao!

Pedro Acosta w drodze po triumf w GP Algarve © Red Bull KTM Ajo

To coś niesamowitego! Dziękuję wszystkim, którzy nie przestawali we mnie wierzyć w połowie sezonu. Nie wygrałem tego sam, wygraliśmy to razem! Pedro Acosta

"To coś niesamowitego!" – mówił Pedro Acosta po zdobyciu tytułu. "Na okrążeniu zjazdowym myślałem o wszystkim, co wydarzyło się w tym roku. Niecały rok temu straciłem szansę na awans do Moto3 z innym zespołem, ale ostatecznie Aki, Red Bull i KTM dali mi tę szansę. Nie dali mi jednak tylko zespołu, a rodzinę!"

"Nie wygrałem tego sam, wygraliśmy to razem! Ci ludzie nie przestali we mnie wierzyć w połowie sezonu, kiedy miałem słabe wyścigi, albo przewracałem się. Wszyscy we mnie wierzyli i to im dedykuję ten triumf: zespołowi, Akiemu, Red Bullowi, KTM-owi, moim mechanikom... Wszystkim!"

Pedro Acosta mistrzem świata już w debiucie © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

"Nie jestem dumny z siebie, jestem niesamowicie dumny z tych wszystkich, którzy nie przestali wierzyć. Wszyscy o tym mówili... na pewno dokonaliśmy tego razem. Myślę, że mój zespół sprawił, że wiedziałem, że nie jadę sam, że jadę razem z nimi, z kręgiem najbliższych mi osób. Wiemy, że wygraliśmy to razem" – mówił dalej Acosta.

"Starałem się nie patrzeć za siebie i po prostu jechać na maksimum. To było jedyne, co mogłem zrobić. Jestem dumny z walki z Dennisem (Foggią) i jestem pewien, że w przyszłym roku będzie on znów walczył o tytuł. Jestem dumny, że walczyłem z tymi zawodnikami" – dodawał.

Mistrz świata Moto3 2021 – Pedro Acosta © Red Bull KTM Ajo

Szalone statystyki Pedro Acosty

W drodze po tytuł, Pedro Acosta zapisał kilka niezwykłych kart historii. Po raz pierwszy od sezonu 1990, w najmniejszej klasie (125cc czy też obecne Moto3) po mistrzostwo świata sięgnął debiutant. Ostatnim, który tego dokonał, był Loris Capirossi.

Co ciekawe, zdobywając tytuł Pedro Acosta miał 17 lat i 166 dni, dzięki czemu został drugim najmłodszym w historii mistrzem świata. Rekord nadal należy do Lorisa Capirossiego, który zdobywając mistrzostwo był młodszy... o jeden dzień!

Pierwszy debiutant-mistrz w najmniejszej klasie od 31 lat – Pedro Acosta © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Pierwsze i jedyne pole position w Moto3

Podczas finału sezonu 2021 w Walencji, jadąc już bez presji, Hiszpan po raz pierwszy w tym roku wygrał sesję kwalifikacyjną. Po starcie z pole position, w niedzielę był na dobrej drodze po siódmy triumf w tym roku. Na ostatnim okrążeniu doszło jednak do kolizji pomiędzy nim, a... Foggią, w wyniku której Acosta upadł i nie dojechał do mety.

Mistrzowski sezon 2021 Pedro Acosta zakończył jednak z dorobkiem sześciu zwycięstw, ośmiu finiszów na podium, jednego pole position i jednego najszybszego okrążenia w wyścigu.

Czy to rekin? Czy to Pedro? © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Czas na Moto2!

W sezonie 2022 Acosta awansuje do klasy Moto2, jednak pozostaje w barwach ekipy Akiego Ajo. Biorąc pod uwagę, jak rewelacyjny rok zaliczył team Red Bull KTM Ajo w minionym sezonie, Pedro z miejsca staje się jednym z faworytów do sięgnięcia po tytuł mistrzowski.

Warto jednak studzić nadzieje i pamiętać, że przesiadka z Moto3 na Moto2 nie jest łatwa. 17-letni Hiszpan ma czas, by święcić sukcesy i nie musi od razu bić wszystkich rekordów.

