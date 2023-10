MotoGP: Pedro Acosta w klasie królewskiej w 2024 roku

nie zwalnia tempa i szybko pokonuje kolejne szczeble kariery w Motocyklowych Mistrzostwach Świata. Choć dopiero co w 2020 roku sięgnął po mistrzostwo Red Bull MotoGP Rookies Cup, w sezonie 2024 będzie rywalizował w królewskiej klasie MotoGP!

Acosta szturmem wszedł do Grand Prix, już w debiutanckim wyścigu w Moto3 stając na podium. Zaledwie tydzień później, pomimo startu z alei serwisowej… sięgnął po zwycięstwo! Od tego czasu Hiszpan nie oglądał się za siebie i w debiutanckim sezonie 2021 sięgnął po tytuł mistrza świata klasy Moto3.

Zobacz, co zrobił Acosta w swoim drugim wyścigu w Grand Prix:

