Peja: Nigdy nie oderwę się od hiphopowych korzeni

Wiem, o co ci chodzi. Czasami może się wydawać, że oni propsują gości, z którymi współpracują tak trochę na siłę, z obowiązku wynikającej współpracy. Ja jednak uważam, że na ten props należy sobie zapracować. Może teraz tak jest, że artyści ze Stanów nie sprawdzają, do kogo się dogrywają, biorą szmal i tyle. Ja nagrywam z nimi od dłuższego czasu i zacząłem to robić w czasach, kiedy liczyły się jeszcze umiejętności i jakiś dorobek. Propsy od nich przez długi czas budowały moje poczucie wartości, bo to najważniejsze propsy, jakie można otrzymać za swój rap. Więc wiesz, jak mi jakiś gówniarz pisze na stronie, że jestem ch*ja warty, albo pomijają mnie w jakiś zestawieniach... No to spoko! Później widzę wiadomość od Kool G Rapa, który prosi, bym do niego oddzwonił, czy wiadomość od Smoothe Da Hustlera, z którym mam kawałek na najnowszym albumie. Później sobie nawijam: „Synku, jestem w budynku na innym levelu”, jak to

. W tej chwili doszedłem do takiego poziomu, że ja już najczęściej nie płacę za te zwrotki, ale to nie oznacza, że stawiam się z nimi na równi. Nie. Zawsze będę z nimi rozmawiał z pozycji fana. Cieszą mnie takie wspólne utwory, ale cieszą też drobiazgi, jak przykładowo to, że Chuck D polubi mój komentarz na Instagramie, a Spike Lee coś mi odpowie.