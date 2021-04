"Perkz" najlepszy w LCS, DAMWON króluje w Korei

. Druga z tych formacji prezentowała się w tym sezonie naprawdę kiepsko i nie było zaskoczeniem, że nie awansowali oni do finałowego boju. Nikt jednak nie spodziewał się finału bez udziału G2 Esports.

Zespół z Marcinem „Jankosem” Jankowskim w składzie w zeszłym tygodniu w zaskakujący sposób uległ MAD Lions, co spowodowało, że byli mistrzowie MSI musieli stanąć do rywalizacji o finał w drabince przegranych. Tam na „Samurajów” czekało Rogue.

Formacją, która znacznie lepiej odnajdywała się na Summoners Rift, która lepiej draftowała i wykorzystywała zasoby swoich postaci, była zdecydowanie ekipa Rogue. Zwyciężyli oni 3:1, awansując do finału i sprawiając nie lada sensację.

Walka o zwycięstwo w letnim splicie LEC od samego początku była niezwykle intensywna. Dwie pierwsze partie padły łupem „Łotrzyków” i gdy wydawało się, że jest po wszystkim, wtedy „Lwy” pokazały prawdziwy pazur i odwróciły losy rywalizacji. Tym samym pierwszy reverse sweep w historii europejskich finałów stał się faktem i to MAD Lions po raz pierwszy w historii wygrało split!

Niespodzianki nie było w amerykańskich rozgrywkach LCS, gdzie po tytuł sięgnęło Cloud9. Rywalizacja C9 z Team Liquid była bardzo zażarta i do jej rozstrzygnięcia potrzebne było 5 map. Ostatecznie, mimo prowadzenia 2:1 przez Liquid, to Cloud9 popisało się większym doświadczeniem i zwyciężyło, awansując tym samym na MSI.

Finał LCS był niezwykle ważny dla midlanera C9 - „Perkza”, który przeszedł do Ameryki z G2 Esports. Korespondencyjny pojedynek o to, kto wyjdzie lepiej na rozstaniu dwóch stron, zdecydowanie lepiej wypadł „Perkzowi”, który zagrał na nosie byłym kolegom z drużyny. Jednocześnie były kapitan G2 został wybrany MVP finału.

