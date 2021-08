Kiedy, jak i gdzie oglądać Perseidy?

Autor największego astronomicznego fanpage „Z głową w gwiazdach” na Facebooku , popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy Karol Wójcicki odpowiedział na nasze pytania na temat Perseidów, które latem można podziwiać na niebie. Najlepiej będzie je widać w nocy z 12 na 13 sierpnia, ale już dziś warto się do tego przygotować.

01 Skąd się wzięły Perseidy?

Perseidy to rój meteorów. Popularnie nazywamy coś takiego deszczem spadających gwiazd, które możemy podziwiać na niebie mniej więcej od końca lipca do drugiej połowy sierpnia. Ich największe natężenie przypada w nocy z 12 na 13 sierpnia. Ta data nie jest przypadkowa. Dlatego, że tego dnia Ziemia krążąc po swojej orbicie przecina strumień cząstek pozostawianych co jakiś czas przez kometę Swift-Tuttle, która cyklicznie powracając w okolice Słońca i pozostawia za sobą taki pyłowy ślad.

Kiedy patrzymy na niebo, obserwujemy piękną kometę i widzimy jej długie warkocze, to często są to chmury drobin materii wyrzucanej przez nią, które pozostają potem na trasie jej przelotu. I gdy my wpadamy w tę chmurę, w te liczne drobinki, nie większe od ziarnka piachu, one wlatując do naszej atmosfery, na skutek tarcia, tak jak statki kosmiczne wracające z misji, rozgrzewają się i spalają. Temperatura pobudza do świecenia gazy w atmosferze – te same, którymi oddychamy. Z ziemi widzimy to jako krótki, szybki błysk i nazywamy go meteorem. Takich zjawisk w ciągu roku możemy oglądać bardzo dużo, ale w okresie rojów meteorów, w czasie ich maksimum, widzimy ich zdecydowanie najwięcej.

Zobacz, jak skydiverzy latali z Perseidami nad La Palmą:

Spadanie wraz z perseidami w La Palmie

Czym one są?

Meteory, czyli zjawiska, które obserwujemy na niebie, są wywołane przez drobiny materii nazywane meteoroidami. Meteoroidy są podnoszone z powierzchni komety podczas jej przelotu w pobliżu słońca i pozostają w przestrzeni kosmicznej na tej samej orbicie, którą poruszała się kometa. Czekają tam na dzień, w którym zderzą się na przykład z Ziemią. To co widzimy na niebie jest efektem przelotu przez atmosferę drobinki materii nie większej od ziarnka piachu. Zjawiskowość tego wydarzenia sprawia, że często o tym zapominamy, albo nie mamy świadomości, że wywołuje to coś bardzo, bardzo małego, co zrodziło się dawno temu na jednej z licznych w naszym Układzie Słonecznym komet.

Obserwowanie Perseidów nie wymaga żadnego instrumentu optycznego Karol Wójcicki

02 Jak i gdzie najlepiej oglądać Perseidy w Polsce?

Perseidy to taki rój, który pojawia się przede wszystkim w trakcie sierpniowych nocy, więc czas sprzyja ich obserwacji. Noce są w miarę krótkie i wciąż względnie ciepłe, dzięki czemu sporo osób decyduje się na ich obserwację. Dobrze na tę okazję znaleźć odpowiednie miejsce. Możemy wtedy w znacznym stopniu ułatwić sobie ich zobaczenie. Choć zdarza się, że są widoczne nawet z centrum dużego miasta, na skutek olbrzymiej ilości świateł tych meteorów, tak samo jak gwiazd na niebie, będziemy widzieli odpowiednio mniej. Dlatego na obserwacje najlepiej wybrać się za miasto – na podmiejską łąkę, albo w ogóle na wieś, czy w góry, gdzie okolica nie będzie oświetlona dużą ilością sztucznych świateł, a niebo będzie naturalnie ciemne i pozwoli dostrzec więcej gwiazd i słabszych zjawisk meteorów. Jeśli nie mamy możliwości wyjazdu, w mieście poszukajmy zacienionego miejsca. Świetnie sprawdzą się jakieś polany parkowe, albo na przykład brzeg rzeki. Unikajmy miejsc, które są intensywnie oświetlone. Gdy już znajdziemy takie miejsce, zadbajmy o to, żeby nam się takie zjawisko jak najbardziej komfortowo oglądało. Najlepiej robić to w pozycji leżącej, lub półleżącej, dlatego leżak lub jakiś kocyk będą wskazane. Długotrwałe spoglądanie do góry może nas przyprawić o ból szyi, więc z takiego rozwiązania raczej rezygnujmy. Jedyne, co musimy potem zrobić, to wykazać się cierpliwością. Nie traćmy tej nocy na gapienie się w smartfona. Nie przeglądajmy co chwilę Facebooka opisując jakie fajne obserwacje prowadzimy, bo każde spojrzenie w stronę telefonu, czy jakiegoś innego źródła światła sprawi, że nasze źrenice będą trochę mniej chętnie z nami współpracowały. Będą się zwężać i łapać mniej światła, przez co i niektóre z obserwowanych zjawisk mogą umknąć naszej uwadze. Cierpliwie przez godzinę, dwie, a może trzy i więcej leżmy bez gapienia się w smartfon i próbujmy wypatrywać tego, co będzie się działo nad naszymi głowami.

Perseidy nad Polską © Taida Tarabula / Forum

Czy oprócz leżaka i koca można się do tego jakoś przygotować sprzętowo? Czy jest jakieś specjalne wyposażenie, może jakiś „Zestaw małego astronoma”?

Na szczęście niczego takiego nie potrzebujemy. Meteory są tymi zjawiskami, które w obserwacjach są dostępne absolutnie dla każdego. Ich zobaczenie nie wymaga żadnego instrumentu optycznego i niczym sobie w ich obserwacji nie pomożemy - poza wygodną pozycją, ciepłym ubraniem i ewentualnie jeśli ktoś preferuje, to może słuchawkami z ulubioną muzyką. Meteorów nie oglądamy przez teleskopy, czy lornetki. Wystarczy do tego nieuzbrojone oko. Jeśli mamy okulary, naturalnie zakładamy je tak aby widzieć ostro. I to wszystko. Musimy zadbać tylko o swój komfort, żeby było nam ciepło i wygodnie. Choć może nie za wygodnie, bo to może doprowadzić do sytuacji, w której nagle odpłyniemy w objęcia Morfeusza. Jedyne, co może nam się przydać to latarka. Ale uwaga! Latarka z czerwonym światłem. Dużo mniej wpływa na nasz wzrok, więc możemy oświetlić sobie w nocy drogę, ale nie będziemy przy tym tracili adaptacji wzroku do ciemności i patrzenia w niebo.

03 Ile lat mają Perseidy?

Każdego roku przelatujemy przez inny strumień pozostawiony przez kometę Swift-Tuttle. Niektóre są bardzo świeże, inne mniej. Ona powraca w okolice słońca mniej więcej co 133 lata, więc możemy śmiało założyć, że cząsteczki, które wpadają do naszej atmosfery mają w najlepszym przypadku kilkadziesiąt lat, a niektóre z nich krążą tu od kilkuset, albo nawet od kilku tysięcy lat, bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować jak wcześnie ta kometa pojawiła się w naszym Układzie Słonecznym. Jedno, co pewne, to to, że raczej dawno temu. Jej strumienie są do siebie bardzo podobne, a znaczyć to może, że ta kometa ma w sobie dosyć duże pokłady tego pyłu, co raczej nie zwiastuje nam rychłego zakończenia się tego sierpniowego spektaklu na naszym niebie. Kiedy więc widzimy na niebie ten szybki, krótki błysk, możemy przypuszczać, że jest to ostatnia chwila drobinki pyłu, która w Układzie Słonecznym krąży co najmniej kilkadziesiąt lub kilkaset lat, a na komecie funkcjonowała wcześniej być może miliardy lat. To właśnie one są jednymi z najstarszych w naszym najbliższym otoczeniu w kosmosie.

Czy Perseidy skończą się wtedy, kiedy wypali się kometa?

Teoretycznie może się to wydarzyć. Istnieją roje, których obiekty macierzyste już nie istnieją i wpadamy czasami w ich rozrzedzone strumienie. Przy czym, co ciekawe, kometa się nie wypali, a raczej wysublimuje, dlatego że składając się z lodu – tak wodnego, jak i zestalonego dwutlenku węgla, czyli suchego lodu – w kosmosie, pod wpływem temperatury słońca sublimują, czyli ze stanu stałego zamieniają się bezpośrednio w gaz. Niektóre z nich wpadają na Słońce i koniec ich żywota jest bardzo szybki. Ale w tym wypadku pewnie bardzo długo będziemy obserwowali te meteory zanim znikną. Raczej nie wydarzy się to w najbliższym czasie.

Może się zdarzyć, że nocą zaobserwujemy tzw. bolid Karol Wójcicki

04 Czy Perseidy spalają się doszczętnie w atmosferze, czy można potem znaleźć jakieś ich pozostałości na ziemi?

To trochę zależy. W każdym z takich rojów zdarzają się większe lub mniejsze okruchy materii, które teoretycznie mogą przetrwać przelot przez ziemską atmosferę. Gdy taki okruch materii spadnie na ziemię, to już nie jest nazywany meteoroidem. Nie jest to też zjawisko, czyli meteor, który obserwujemy podczas takich rojów, tylko mamy do czynienia z obiektem nazywanym meteorytem. Takie meteoryty to najstarsze skały, jakie możemy spotkać na naszej planecie. Ich wiek często jest szacowany na więcej niż wiek naszej planety, czyli 3,5 mld lat. I to się czasem zdarza. Co prawda wśród Perseidów nie jest to jakieś częste zjawisko, ale może się zdarzyć, że nocą zaobserwujemy tzw. bolid. Bolidami w astronomii nazywamy bardzo jasne spadające gwiazdy, których blask przekracza pewną umowną wartość – nieco większą od jasności planety Wenus, czyli najjaśniejszego punktu na nocnym niebie. Niektóre bolidy mają tak dużą jasność, że może to świadczyć o stosunkowo dużym rozmiarze obiektu, który wywołał rozbłysk i jego ewentualnym spadku na ziemię. Dzisiaj, zarówno w Polsce, jak i w wielu miejscach na świecie, w niebo wpatrują się specjalistyczne kamery. Każdej pogodnej nocy amatorzy, jak i zawodowi astronomowie, monitorują niebo nad naszymi głowami w poszukiwaniu bolidów. Jeśli uda się je zarejestrować z co najmniej dwóch odległych od siebie o kilkadziesiąt kilometrów kamer, to można wtedy wyliczyć dokładną trajektorię takiego bolidu w atmosferze i ustalić miejsce spadku meteorytu. Taki, który spadnie na ziemię, rzeczywiście może być na tyle cenny, że spełni niejedno życzenie osoby, która go odnajdzie.

Miłośnicy astronomii, ale i zawodowi astronomowie przeczesują niebo w poszukiwaniu niezidentyfikowanych jeszcze skał Karol Wójcicki

Czy Perseidy różnią się czymś od na przykład Leonidów, czy jakichkolwiek innych meteorów - poza pochodzeniem i okresem pojawiania się na niebie? Czy wyróżniają się czymś szczególnym?

W zasadzie niczym się nie różnią. Roje rozróżniamy po gwiazdozbiorze, z którego wylatują. Stąd też biorą się ich nazwy. Perseidy to meteoryty wylatujące z gwiazdozbioru Perseusza. Leonidy z gwiazdozbioru lwa - od łacińskiego słowa leo. Geminidy z kolei wylatują z bliźniąt – od słowa gemini. Meteoryty w poszczególnych rojach różnią się od siebie również prędkością. Perseidy są stosunkowo szybkie. Potrafią przelatywać przez ziemską atmosferę z prędkością 59 km/s, co jest prędkością niemałą, ale nie największą. Są zdecydowanie najpopularniejszym rojem w roku, ponieważ obserwujemy je kiedy noce są jeszcze krótkie, ciepłe i niezobowiązujące – wiele osób ma możliwość śledzenia tych zjawisk na wakacjach. Natomiast to nie jest największy rój w roku. Tymi największymi są Geminidy obserwowane w połowie grudnia i Kwadrantydy, których maksimum przypada na dzień 3 stycznia i to one są chyba najbardziej atrakcyjne pod względem ilości pojawiających się na niebie meteorów.

Meteory mają w sobie dużo tajemniczości, ale czy one w jakikolwiek sposób mogą nam zagrażać, albo niosą sygnał o jakimś niebezpieczeństwie z kosmosu?

Pewnie wszyscy jeszcze pamiętamy, to co kilka lat temu wydarzyło się nad Czelabińskiem w Rosji, gdzie jedna większa kosmiczna skała wtargnęła w ziemską atmosferę wywołując potężne zjawisko. Eksplozja na wysokości około 30 kilometrów wywołała falę uderzeniową, która wybiła większość szyb w syberyjskim mieście. Przy temperaturze -30 stopni był to poważny problem. Spowodowała olbrzymie szkody w infrastrukturze, ale i w zdrowiu ludzi, ponieważ wiele osób raniły te odłamki szkła. Na tym się na szczęście skończyło. Ale to był sygnał ostrzegawczy mówiący o tym, że zagrożenie z kosmosu nie jest tylko wizją przedstawioną w katastroficznych filmach science-fiction w stylu „Armagedonu”. To jest coś, co rzeczywiście może się ziścić i powinniśmy się na to szykować. Wydarzenie podobne do tego, z jakim mieliśmy do czynienia w Czelabińsku zdarza się mniej więcej raz na 100 lat. Dziś uważnie przyglądamy się przestrzeni kosmicznej – nie tylko rojom meteorów, które w zasadzie są dla nas niegroźne. Ale przyglądamy się niewielkim planetoidom, czyli większym okruchom skalnym o rozmiarach od kilku metrów, do nawet kilku, czy kilkudziesięciu kilometrów, których zderzenie z Ziemią mogłoby być katastrofalne w skutkach. Odpowiednie sieci teleskopów, miłośnicy astronomii, ale i zawodowi astronomowie przeczesują niebo w poszukiwaniu niezidentyfikowanych jeszcze skał próbując określić ich trajektorię i wskazać, czy ewentualnie któraś z nich mogłaby się przecinać z Ziemią. W Polsce również takich astronomów i astronomów amatorów nie brakuje. Wśród nich należy wspomnieć świetną inicjatywę kierowaną przez Michała Żołnowskiego i Michała Kusiaka, którzy przez kilka ostatnich lat odkryli co najmniej kilkanaście planetoid krążących w miarę blisko orbity Ziemi, choć akurat one okazały się dla nas niegroźne. Jest o nich głośno nie za sprawą potencjalnego zagrożenia, ale dlatego, że ich odkrywcy nazywają je imieniem różnych niezwykłych postaci. Niedawno planetoidę swojego imienia otrzymał słynny muzyk Hans Zimmer, a kilka dni temu matką chrzestną jednej z planetoid została polska noblistka Olga Tokarczuk.