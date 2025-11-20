© Sebastian Marko/Red Bull Content Pool
Wingsuit i skoki ze spadochronem
Peter Salzmann dokonuje przełomu w lataniu w wingsuit
Peter Salzmann, austriacki pionier wingsuitów, jako pierwszy zdołał szybować jak ptak i nabierać wysokości w trakcie lotu w swoim wingsuitcie z dodatkowym skrzydłem (wingsuit foilem).
Na wulkanicznych klifach El Hierro na hiszpańskich Wyspach Kanaryjskich, austriacki pionier wingsuit Peter Salzmann zbliżył się o krok do sposobu, w jaki szybują ptaki. Po raz pierwszy skoczek w kombinezonie wingsuit, wykorzystujący unikalne skrzydło typu foil (konstrukcji podobnej do tej, która używana jest w sportach wodnych) zdołał wznosić się bez użycia silnika - utrzymując, a nawet zyskując wysokość, zamiast po prostu ją tracić, jak ma to miejsce zazwyczaj.
Zobacz to na własne oczy:
Lecąc ze specjalnie zaprojektowanym skrzydłem przymocowanym do swojego wingsuita, Salzmann poruszał się wzdłuż klifu wykorzystując wznoszące prądy powietrzne, zyskując podczas lotu 67 metrów wysokości. To mniej więcej wysokość 22-piętrowego budynku - coś, czego nigdy wcześniej nie osiągnięto w locie w wingsuicie w umiarkowanych warunkach i bez celowej flary (manewru, podczas którego najpierw skoczek się rozpędza, a potem zmienia kąt natarcia i zamienia szybkość na wysokość).
"Byłem w stanie minąć punkt, wznieść się lecąc wzdłuż klifu, zawrócić i po 40 sekundach lotu minąć to samo miejsce, ale będąc wyżej" - mówi Salzmann.
Kluczowe liczby stojące za osiągnięciem
Salzmann leciał przez 160 sekund wzdłuż grzbietu, zyskując 67 metrów wysokości podczas najlepszego noszenia - samo użycie tego słowa, znanego do tej pory szybownikom, lotniarzom i paralotniarzom, w kontekście skoczka w wingsuit jest przełomowe. Podczas szybowania wykonał kilka zakrętów o 180 stopni, w sumie tracąc mniej niż 200 metrów wysokości. Dla porównania, podczas standardowego lotu w wingsuicie, w tym samym czasie Salzmann mógłby stracić nawet 2000 m.
To, co czyni to osiągnięcie niezwykłym, to stosunkowo łagodny wiatr. Większość prób szybowania w kombinezonie wingsuit wymagała ekstremalnych prędkości wiatru - 120 km/h lub więcej. Salzmann zaliczył stabilny lot ze wznoszeniem przy wietrze wiejącym z prędkością 40 km/h, przy którym mogli latać również paralotniarze.
Czym jest wingsuit foil?
Kluczem jest wing foil: lekka, aerodynamicznie zaprojektowana powierzchnia, która zwiększa siłę nośną, jednocześnie nie zmieniając pilota w paralotniarza lub lotniarza, gdzie piloci używają znacznie większych skrzydeł. To foilowe, dało mu możliwość szybowania z wykorzystaniem tych samych zjawisk atmosferycznych, z których korzystają na przykład szybownicy, z zachowaniem tych samych wrażeń, jakie zapewnia lot w kombinezonie wingsuit.
Skrzydło zostało opracowane we współpracy z Red Bull Advanced Technologies, przy użyciu tych samych precyzyjnych symulacji komputerowych, które są wykorzystywane do projektowania samochodów wyścigowych Formuły 1. Austriacki specjalista od wingsuitów, Andreas Podlipnik, opracował i skonstruował wing foil, określając, jak powinien się zachowywać w powietrzu, aby Salzmann mógł manewrować blisko górskiego grzbietu, gdzie wznoszące prądy są najsilniejsze, a marginesy błędu najmniejsze.
Lot w wingsuit foil był najtrudniejszym, jaki Salzmann kiedykolwiek wykonał. Kontrolowanie wingsuita i skrzydła wymagało niesamowitych umiejętności. "Musiałem lecieć blisko punktu przeciągnięcia, ponieważ właśnie przy tak wysokich kątach natarcia tworzy się największa siła nośna" - wyjaśnił Salzmann. "Ponieważ siła noszenia i kształt grzbietu zmieniają się, musiałem latać bardzo uważnie i aktywnie korygować kierunek lotu i kąty przez cały czas".
Sukces ten oznacza potencjalną zmianę w lataniu w kombinezonach wingsuit: od "kontrolowanego spadania" do wykorzystywania pracy powietrza, aby utrzymać się w górze jak najdłużej.
Standardowy lot w wingsuitcie charakteryzuje się ciągłym, kontrolowanym spadaniem. Salzmann był jednak w stanie pozostać w powietrzu dłużej, szybując na foilowym skrzydle. Jeśli Salzmann będzie w stanie dopracować fazę zakrętu i konsekwentnie powracać w noszenia, teoretycznie będzie mógł latać godzinami.
Kim jest Peter Salzmann?
Czym jest latanie w kombinezonie wingsuit?
Latanie w kombinezonie wingsuit to sport ekstremalny, w którym pilot nosi kombinezon ze specjalnie zaprojektowanymi powierzchniami wykonanymi z tkaniny, rozpiętymi między ramionami i nogami. Powierzchnie te wytwarzają siłę nośną, pozwalając pilotowi szybować przed siebie zamiast spadać prosto w dół.
- Typowa doskonałość dobrego kombinezonu wingsuit pozwala pilotowi pokonać 3-4 metry do przodu na każdy metr opadania.
- Tradycyjne wingsuity nie pozwalają utrzymać danej wysokości: skoczkowie nieprzerwanie ją tracą. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wykwalifikowany pilot wykonuje "flarę", przyspieszając opadanie i zwiększając prędkość, aby potem na chwilę nabrać wysokości przed dalszym opadaniem, jak widzimy tutaj.
- W locie Salzmanna wykorzystano wingsuit foil, którego po raz pierwszy użył w październiku 2024 r. Specjalne skrzydło zwiększa wydajność aerodynamiczną i umożliwia szybowanie we wznoszącym się powietrzu, podobnie jak latają ptaki i szybowce.