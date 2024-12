Pan Dakar Poznaj wieloletnią miłość Stéphane’a Peterhansela do Rajdu Dakar.

, bo Peterhansel postanowił wrócić na trasę, która uczyniła go legendą. Czternastokrotny zwycięzca najtrudniejszego maratonu w motorsporcie już 28. grudnia wystartuje w

, postanowił znowu spróbować swoich sił na jednośladzie! I to w rajdach długodystansowych! Co prawda nie zobaczymy go na

Poznaj wieloletnią miłość Stéphane’a Peterhansela do Rajdu Dakar.

Peterhansel i Dakar: legenda nie do przebicia