W poprzek Ameryki na hulajnodze - to tylko mała część jego wielkiej podróży

, które przy okazji organizuje. Poza tym kocha wysiłek fizyczny i tam gdzie się da odwiedza kluby crossfitowe. Ponieważ jak sam mówi w chaosie czuje się najlepiej, a w stacjonarnej rzeczywistości odnajduje się słabo, to i pytania, które mu zadaliśmy są nieco bardziej otwarte - nie kierowane do niego w oczekiwaniu konkretnych odpowiedzi.

) podróżuje po świecie. Najpierw jeździł na rowerze, a teraz przemierza ogromne dystanse na hulajnodze. Dlaczego? Bo nie lubi dużo siedzieć. Cel podróży nie ma dla niego większego znaczenia. Jest określony z grubsza, a jego trasę wyznaczają kolejne przygody. Do Polski wraca raz na jakiś czas – popracować i żeby inspirować innych. Co najlepsze nie tylko udaje mu się finansować tę swoją podróż, ale też zachęcić innych do wsparcia

i chciałbym dotrzeć do Orlando - choć u mnie sama trasa to totalna improwizacja i spontan. Od kilku lat jeżdżę w stałej formule: od przygody do przygody, po drodze koniecznie trenując crossfit.

Mówi się że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Ja z kolei czuję, że gdziekolwiek bym nie był to i tak zmierzam na

Prace sezonowe, wyłącznie z zapewnionym wyżywieniem i zakwaterowaniem. Głównie turystyka. Animacja czasu wolnego, z jakimiś epizodami jako pilot wycieczek, ale zdecydowanie bardziej lubię ludzi bawić niż prowadzać i instruować udając normalnego. (śmiech) Ostatnie dwa lata, w sezonie letnim pracowałem jako instruktor kitesurfingu na półwyspie helskim dla kite.pl. Kombinuję jak mogę. Staram się robić prelekcje ze swoich wycieczek, inspirować ludzi, a przy okazji zarobić i odłożyć parę groszy. Potem konsumuję życie - to znaczy przygody zerują mi konto. Na przykład rok temu wracałem do roboty jako 007 tj. mając 0,07pln.

Prace sezonowe, wyłącznie z zapewnionym wyżywieniem i zakwaterowaniem. Głównie turystyka. Animacja czasu wolnego, z jakimiś epizodami jako pilot wycieczek, ale zdecydowanie bardziej lubię ludzi bawić niż prowadzać i instruować udając normalnego. (śmiech) Ostatnie dwa lata, w sezonie letnim pracowałem jako instruktor kitesurfingu na półwyspie helskim dla kite.pl. Kombinuję jak mogę. Staram się robić prelekcje ze swoich wycieczek, inspirować ludzi, a przy okazji zarobić i odłożyć parę groszy. Potem konsumuję życie - to znaczy przygody zerują mi konto. Na przykład rok temu wracałem do roboty jako 007 tj. mając 0,07pln.

Prace sezonowe, wyłącznie z zapewnionym wyżywieniem i zakwaterowaniem. Głównie turystyka. Animacja czasu wolnego, z jakimiś epizodami jako pilot wycieczek, ale zdecydowanie bardziej lubię ludzi bawić niż prowadzać i instruować udając normalnego. (śmiech) Ostatnie dwa lata, w sezonie letnim pracowałem jako instruktor kitesurfingu na półwyspie helskim dla kite.pl. Kombinuję jak mogę. Staram się robić prelekcje ze swoich wycieczek, inspirować ludzi, a przy okazji zarobić i odłożyć parę groszy. Potem konsumuję życie - to znaczy przygody zerują mi konto. Na przykład rok temu wracałem do roboty jako 007 tj. mając 0,07pln.

To co się dzieje naprawdę nie istnieje | Więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły | Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje | Więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem

To co się dzieje naprawdę nie istnieje | Więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły | Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje | Więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem

To co się dzieje naprawdę nie istnieje | Więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły | Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje | Więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem

W międzyczasie doświadczyłem różnorodnych zjawisk - burz śnieżnych, piaskowych, kilku tajfunów i trzęsień ziemi. Choć najbardziej ekscytują mnie spotkania z dzikimi zwierzętami i wariatami spotykanymi po drodze. W ogóle lubię ludzi. To głównie wokół nich kręcą się moje wycieczki. Jak wspomniałem, od kilku lat staram się po drodze dodatkowo trenować. Jak już wykopie te swoje kilkadziesiąt kilometrów, coś tam potrenuję, pogadam z tymi wszystkimi przypadkowo spotkanymi ludźmi, to ledwo starczy czasu żeby coś zjeść i chwilę pospać.