Gwiazda boulderingu Petra Klingler nigdy się nie cofa

Urodzona w Szwajcarii w 1992 roku, Petra Klingler zaczęła się wspinać na poważnie w wieku 12 lat. Ale trudności (nie tylko wspinaczkowe) i wyzwania mentalne przezwyciężała już w dzieciństwie. Ostatecznie stała się jedną z najsilniejszych kobiet uprawiających wspinaczkę, która kocha swój sport i jest w stanie poradzić sobie praktycznie z każdym problemem.

Gdy zaczynała, od razu wygrała pierwsze zawody, w jakich wzięła udział. Do dziś dorobiła się już tytułów mistrzyni świata w boulderingu, mistrzyni Szwajcarii (wspinaczka na czas i bouldering) oraz brązowej medalistki mistrzostw Europy (bouldering). Ostatnio, w parze z Louną Ladevantem zajęła trzecie miejsce w zawodach Red Bull Dual Ascent - rozgrywanych w parach, we wspinaczce wielowyciągowej na dwóch takich samych, równoległych, sztucznych drogach, na zaporze Verzasca.

Jej motto to "nigdy się nie poddawaj". "Nawet jeśli następny ruch wydaje się niemożliwy. Jeśli widzisz cień szansy, że możesz coś zrobić, po prostu lepiej się do tego przygotuj" - mówi. "To może być decydujące".

01 Przypadkowe zwycięstwo

Dla Klingler nie ma życia "przed wspinaczką". "Dorastałam wspinając się, ponieważ moi rodzice i dziadkowie byli wspinaczami" - wyjaśnia. "Spędzaliśmy weekendy i wakacje wspinając się w skałach. Zaczęłam od wspinaczki wielowyciągowej, w bardzo młodym wieku. Dosłownie nie wiedziałam nawet, że wspinam się po raz pierwszy, gdy to robiłam. Pamiętam jednak pierwszy raz, kiedy prowadziłam wielowyciągówkę i faktycznie odpadłam. Miałam sześć lat. To było trochę przerażające, ale kontynuowałam i byłam z siebie dumna, że prowadzę".

Klingler wspina się odkąd pamięta © Marco Kost/Getty Images

Wspinaczka była więc nieodłączną częścią życia Klingler i nadal nią jest. "Kiedy byliśmy młodsi, moi rodzice, brat, dziadkowie i ja chodziliśmy razem w góry" - kontynuuje. "A potem mój tata, mój dziadek i albo moja mama, albo babcia szli na drogę wielowyciągową. Ten kto zostawał pilnowała mnie i mojego brata. Potem schodzili w południe i mama lub babcia zmieniały się. Potem szły jeszcze raz. W pewnym momencie, gdy byliśmy wystarczająco duzi, też chcieliśmy się trochę powspinać. Później zaczęliśmy uprawiać wspinaczkę sportową jako opcję na złą pogodę".

Jej starszy brat zaczął chodzić na ściankę, więc Klingler chciała do niego dołączyć. Kiedy miała 11 lub 12 lat, wzięli udział w lokalnych zawodach, nie zdając sobie sprawy, że miały rangę krajową. Klingler wygrała, ale według jej własnej oceny, mogło być lepiej. "Byłam bardzo sfrustrowana i zła, ponieważ nie dotarłam na szczyt, ale mój brat był zadowolony ze swojego piątego miejsca. To był również początek mojej kariery zawodniczej".

02 Siła w liczbach

Dziś Klingler jest znana ze swojej siły, choć dla niej nie było to takie niezwykłe. "Pierwsze zwycięstwa w szwajcarskich mistrzostwach odniosłam dość wcześnie, a potem straciłam trochę formy w okresie dojrzewania" - mówi. "W moim roczniku było pięć dziewczyn, które były bardzo mocne, a na międzynarodowych zawodach były tylko cztery miejsca w reprezentacji, co zwykle oznaczało, że cztery dziewczyny mogły jechać, a ja zostawałam".

Choć było to dla niej bardzo trudne, wykorzystała swoje rozczarowania, aby stawać się coraz lepszą. "Teraz jestem w zasadzie jedyną z całej piątki, która nadal bierze udział w zawodach" - mówi. "Kathie Choong była jedną z nich. Jesteśmy w tym samym wieku i przez cały czas rywalizowałyśmy razem. Przyjechała do mnie w zeszłym roku, więc naprawdę miło było spędzić z nią czas".

Stanie przed boulderem jest jak układanie puzzli, to rozwiązywanie problemów Petra Klingler

03 Rozwój

Pomimo spowolnionego startu międzynarodowej kariery - w stosunku do rówieśniczek - Klingler od najmłodszych lat dawała z siebie wszystko. Mówi, że najważniejszym wydarzeniem w jej wspinaczce było zwycięstwo w jej pierwszych międzynarodowych zawodach w Marsylii, kiedy miała 13 lat. "Pamiętam, jak stałam na podium. Brakło mi słów, byłam taka szczęśliwa" - mówi.

W 2015 roku wygrała swoje pierwsze zawody Pucharu Świata w Chinach. "Nigdy nie sądziłam, że jestem w stanie je wygrać" - mówi. "Shauna [Coxsey] podeszła do mnie i powiedziała: 'Petra, gratulacje! Wygrałaś! Nie mogłam w to uwierzyć. Mélissa [Le Nevé] też była w finale. To było niewiarygodne, nie wiem, jak sobie poradziłam".

Następnie wygrała swoje pierwsze finały w Wiedniu w Austrii, w wyniku czego podpisała kontrakt z adidasem. Dziesięć lat później związek ten jest nadal silny. Teraz wspina się pod opieką Kevina Hemunda, trenera kadry. "Powiedział: 'Ok, jaki jest nasz cel?' Odpowiedziałam, że chciałabym być w finale w Paryżu. A on na to: 'Dobrze, więc wygramy w Paryżu'. Tylko się roześmiałam".

Klingler mówi, że Hemund dał jej energię, by uwierzyć w siebie. "Po raz pierwszy poczułam się jak prawdziwy sportowiec" - mówi.

04 Ikony sportu

Klingler w akcji podczas Red Bull Dual Ascent © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Obok wybitnych rówieśniczek, takich jak Shauna Coxsey i Mélissa Le Nevé, inspiracją Klingler była jej babcia. "Zainspirowała mnie swoim stylem życia" - mówi. "Zawsze chciałam być dobra dla niej. To było najważniejsze, ponieważ nauczyła mnie dostrzegać jasną stronę i tego,że małe rzeczy mają znaczenie. Nawet jeśli było ciężko, znajdowała coś pozytywnego. I zawsze staram się coś takiego znaleźć".

Poza rodziną inspiruje ją trener boksu Marco Witzig. "Nawet jeśli nie jesteśmy w bliskim kontakcie, wiem, że zawsze mogę do niego zadzwonić" - mówi, wyjaśniając, że posiadanie takiej zewnętrznej perspektywy może być istotne.

Wysokie emocje podczas Mistrzostw Świata we Wspinaczce IFSC © Marco Kost/Getty Images Podobało mi się przejście od bycia bardzo skupionym, młodszym sportowcem do kogoś zrelaksowanego i nieco bardziej doceniającego to, co ma. Petra Klingler

05 Zdobywanie motywacji

Poza rodzinną tradycją, Klingler mówi, że jest przywiązana do wspinaczki z czystej miłości do tego sportu. "Uwielbiam energię zawodów, trenowanie i stawanie się coraz silniejszym, poznawanie swojego ciała i tego, jak działa i jak się zmienia, oraz stawianie czoła wyzwaniom" - mówi.

Rutyna jest ważną częścią treningu. "Lubię planować" - mówi. "Lubię mieć harmonogram. Wspinaczka to moja praca i mam grafik - muszę tam być, to spotkanie". Nowe wyzwania związane ze wspinaczką sprawiają, że rutyna nie wypala. "Zawsze masz nowe wyzwanie. Zawsze masz nowe ruchy do pracowania nad nimi" - mówi. "Układacze tras cały czas wymyślają nowe ruchy i jest to mieszanka dynamiki, szybkiego i wolnego tempa, równowagi, elastyczności, siły, wytrzymałości i wszystkiego tego razem. Musisz mieć siłę we wszystkich aspektach. Stanie przed boulderem jest jak układanie puzzli, to rozwiązywanie problemów".

Klingler zyskała reputację niezwykle wszechstronnej zawodniczki © Toru Hanai/Getty Images

Jeśli chodzi o mocne i słabe strony, determinacja i siła bez wątpienia należą do jej atrybutów, podobnie jak upór w obliczu trudnej drogi. Słabą stroną jest elastyczność. "Ciężko jest mi usiedzieć w rozkroku" - mówi. "Wysokie stopnie też mogą być trudne. Mam tendencję do wykonywania niektórych ruchów na siłę i nie jestem wystarczająco rozluźniona, więc nad tym też mogę popracować".

06 Pokonywanie przeszkód

Klingler to osoba charakteryzująca się etosem pracy, dużym talentem i siłą fizyczną, a także wytrzymałością psychiczną. "Przez ostatnie kilka lat miałam trenera mentalnego", mówi. "Ponieważ studiowałam psychologię, ciężko było mi się rozluźnić. Dla mnie najlepszą metodą była rozmowa z moim trenerem. Uczę się poprzez działanie. Każde zawody są inne, każda sytuacja jest inna i moim zdaniem musisz nauczyć się, co robić w danym momencie".

Musiała również przezwyciężyć trudności fizyczne, ponieważ urodziła się ze szpotawymi stopami. "Nazywa się to stopą końsko-szpotawą, więc przez dziewięć miesięcy miałam gips, aby wyprostować stopy, a potem miałam dodatkowe buty. Nosiłam je od urodzenia do dziewiątego miesiąca życia" - mówi. "Musiałam zwracać uwagę na stopy podczas wspinaczki" - kontynuuje.

Dziś mówi, że jej stopy są silniejsze niż u większości osób urodzonych bez tego rodzaju problemów. "Naprawdę wierzę, że wspinaczka pomogła mi się z tym uporać, zwiększyć lub przyspieszyć proces zdrowienia. A kiedy źle mi szło, przypominałam sobie: 'OK, gdybym urodziła się w innym kraju lub 100 lat wcześniej, nie byłabym nawet w stanie chodzić". Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj, gdzie jestem".

07 Zmiana trybu życia

Klingler i sukcesy w boulderingu, prowadzeniu, wspinaczce na czas i lodowej © Marco Kost/Getty Images Klingler podczas wspinaczki lodowej w Kanadzie © Drew Leiterman/Red Bull Content Pool

Oprócz tego, że musiała być bardzo świadoma swoich stóp, przestawiając się ze wspinaczki skałkowej na lód i odwrotnie, musi mieć ultra-świadomość całego ciała. "To naprawdę trudne, ponieważ chociaż używamy tych samych grup mięśni do wspinaczki lodowej, wolę wspinaczkę na sucho" - mówi. "Używasz podobnych mięśni, ale jest zupełnie inaczej - z czekanami masz większy zasięg ramion i możesz wykorzystywać mniejsze chwyty, a jednocześnie ich trzymanie nie jest bezpośrednie, nie ma tego samego odczucia".

Nie uprawia już boksu, ale uwielbia kolarstwo górskie, narciarstwo i biegi narciarskie. "Wszystko bez piłki" - śmieje się. "Na przykład w piłce nożnej, gdy miałam piłkę, widziałam kogoś, kopałam ją, a potem tego kogoś już tam nie było. O mój Boże, teraz jest tam - mówiłam. Przewidywanie w grach zespołowych jest dla mnie bardzo trudne, więc jestem szczęśliwa w moim sporcie".

Kiedy się nie wspina, lubi gotować i piec w domu. "To mój czas na relaks" - mówi. "Rzadko korzystam z przepisów, a jeśli już, to je zmieniam. Uwielbiam też jeść, to mnie uspokaja".

Klingler nie jest pewna, czy spróbuje rywalizować na igrzyskach w Paryżu © Marco Kost/Getty Images

08 Przyszłość

Mając Paryż na horyzoncie, większość wspinaczy stawia sobie za cel próbę zdobycia złotego medalu. Klingler ma mieszane uczucia. "To dla mnie trudne, ponieważ z jednej strony starzeję się jako sportowiec, a z drugiej są te wszystkie nowe bouldery i problemy. Młodszym dzieciakom przychodzą one naturalnie, ale dla mnie są trudniejsze". Mimo to trenowała, aby nauczyć się tego wszystkiego i zakwalifikować na igrzyska. Będzie to jej ostatni główny cel we wspinaczce sportowej, zanim skupi się na wspinaczce w skałach i dążeniu do kolejnych.

Poza wspinaczką mówi, że jest wiele rzeczy, które chciałaby robić w przyszłości, ale na razie: "Jestem po prostu bardzo szczęśliwa w miejscu, w którym jestem. Kocham moje życie takim, jakie jest. Cieszę się z przejścia od bycia naprawdę skupionym, młodszym sportowcem, dla którego wyniki były wszystkim w życiu, do kogoś zrelaksowanego i nieco bardziej doceniającego to, co ma".