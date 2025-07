PGE Ekstraliga: To była kolejka wysokich zwycięstw

W 12. kolejce PGE Ekstraligi, która miała miejsce w miniony weekend, wszystkie mecze wygrali gospodarze, gromiąc swoich rywali - to w skrócie. Dowiedzcie się więcej i sprawdźcie też, kto był najlepszy w programie Red Bull Juniorskie Asy.

Standardowo rozpoczniemy podsumowanie rundy od Red Bull Juniorskich Asów, gdzie przypomnijmy, na pewnym prowadzeniu znajduje się Wiktor Przyjemski (zeszłoroczny triumfator) z Orlen Oil Motoru Lublin. W piątkowych meczach trójki zdobyli Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) oraz Oskar Paluch (Gezet Stal Gorzów).

Z kolei w niedzielnych zmaganiach górą byli Damian Ratajczak (Stelmet Falubaz Zielona Góra) oraz oczywiście Wiktor Przyjemski z ekipy mistrzów Polski. W klasyfikacji generalnej nie doszło do większych zmian. Nadal pewnie prowadzi Przyjemski przed Ratajczakiem, zaś na najniższym stopniu podium znajduje się Paluch.

Łomot na start

Kolejkę rozpoczęliśmy od pojedynku w Toruniu, gdzie z miejscową PRES Grupą Deweloperską zmierzył się tegoroczny beniaminek PGE Ekstraligi, INNPRO ROW Rybnik. Jako, że śląska ekipa zamyka tabelę, to przewidywania ekspertów były takie same, czyli że czeka ich wysoka porażka. W barwach rybniczan wystąpił w meczu Chris Holder, który kilkanaście sezonów jeździł dla klubu z Torunia. Australijczyk został przywitany wielką owacją, a do tego sam po meczu przebył rundkę honorową przed trybunami Motoareny.

Wracając do samego meczu, wszystkie przewidywania się sprawdziły. Gospodarze już po pierwszej serii objęli wysokie prowadzenie, które z czasem jeszcze bardziej rosło. Kibiców toruńskiego klubu może cieszyć wynik Roberta Lamberta (14 punktów), który w ostatnim czasie miał kilka problemów ze sprzętem. Bezbłędny był z kolei Mikkel Michelsen, który zebrał 12 “oczek” w czterech startach. W ekipie gości najszybszy był Maksym Drabik, autor 10 punktów w sześciu biegach.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - INNPRO ROW Rybnik 59:31 (117:63 w dwumeczu)

Duet starał się jak mógł

Częstochowianie muszą sobie nadal radzić bez kontuzjowanych Piotra Pawlickiego i Madsa Hansena. Za pierwszego z nich stosowane jest zastępstwo zawodnika, zaś drugie zastępuje Philip Hellstroem-Baengs. Tak też było podczas piątkowego meczu w Gorzowie, gdzie Gezet Stal podejmowała Krono-Plast Włókniarz. Obie ekipy już raczej na pewno wystąpią w play-downach, aczkolwiek zawsze jest przecież miło wygrać.

Doyle i Woryna starali się jak mogli ciągnąć częstochowski wózek (zdobyli łącznie 27 punktów), ale osłabienie było jednak nadal zbyt mocno widoczne. Gorzowianie kontrolowali większość spotkania i zwycięstwo zapewnili sobie jeszcze przed nominowanymi biegami. Ba, gospodarze mieli wielką szansę ugrać jeszcze punkt bonusowy, ale ostatecznie w dwumeczu padł remis, przez co dodatkowe “oczko” do ligowej tabeli przepadło. Tego dnia w fenomenalnej dyspozycji był Anders Thomsen, który był niepokonany, zdobywając 15 punktów w pięciu startach.

Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 54:36 (90:90 w dwumeczu)

Gołębie bliżej play-off

Żużlową niedzielę w PGE Ekstralidze rozpoczęliśmy od meczu Bayersystem GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra. Swoją drogą to było chyba najważniejsze spotkanie tej kolejki, ponieważ obie ekipy mają jeszcze szanse na awans do fazy play-off, czyli walki o medale i spokój przed spadkiem. Na półmetku pojedynku to GKM prowadził, aczkolwiek Falubaz tracił tylko sześć punktów, więc miał pole do rezerw taktycznych i dalszej wiary w sukces.

Końcówka spotkania to już była jednak dominacja grudziądzan, którzy w pięciu ostatnich biegach, aż czterokrotnie wygrali stosunkiem 5:1! Do wysokiej formy wrócił Michael Jepsen Jensen, który zdobył komplet punktów. Duńczyk po ostatnich słabszych wynikach postanowił zmienić mechaników i jak widać, przyniosło to efekty. U gości najlepszy był inny zawodnik z Danii, Leon Madsen. Zebrał on 11 “oczek”, ale w aż siedmiu biegach.

W tabeli zielonogórzanie nadal są przed GKM-em, ale ekipę z województwa lubuskiego czeka trudny mecz u siebie z Betard Spartą oraz wyjazd do Lublina, zaś grudziądzanie zmierzą się na wyjeździe z INNPRO ROW-em Rybnik i w ostatniej kolejce podejmą Krono-Plast Włókniarz Częstochowa.

Bayersystem GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra 57:33 (108:72 w dwumeczu)

Mistrz znowu leje

Pogoda w Lublinie nie należała do najprzyjemniejszych, bo przed spotkaniem mocno padało, aczkolwiek tor był przykryty plandeką i ostatecznie ostatni mecz 12. kolejki PGE Ekstraligi doszedł do skutku. Mowa oczywiście o spotkaniu dwóch czołowych polskich ekip, czyli Orlen Oil Motoru Lublin i Betard Sparty Wrocław. Oba kluby są już pewne awansu do fazy play-off, aczkolwiek aktualni mistrzowie Polski chcieli pokazać wielką siłę, mimo niesprzyjających warunków.

Zawodnicy Motoru byli świetnie spasowani tego wieczora. Już po dwóch seriach prowadzili aż 14 punktami! W trzech kolejnych wyścigach także triumfowali gospodarze i tak naprawdę już po 10. gonitwie było pewne, że to lublinianie zanotują następne zwycięstwo w tym sezonie. Co ciekawe, Sparta obroniła honor i w dwóch ostatnich wyścigach triumfowała podwójnie, aczkolwiek sprawa bonusu już także dawno się oddaliła. Kto był liderem Mootoru? Oczywiście, że Bartosz Zmarzlik, który zebrał 11 punktów i bonus w czterech startach. W ekipie gości najszybszy był Artiom Łaguta, zdobywca 11 “oczek”.

Orlen Oil Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław 55:35 (102:78 w dwumeczu)