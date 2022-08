Żużel: znamy półfinalistów ligi. Obrońcy tytułu za burtą!

„Cóż, taki jest sport. Gratuluję Włókniarzowi, bo byli od nas w tym sezonie po prostu lepsi. Mecze ćwierćfinałowe na pewno były bardzo trudne, tory ciężkie, nie pozwalały na rozwinięcie skrzydeł, ale taki też bywa żużel i trzeba to wziąć na klatę. Na rewanż przybyliśmy zmotywowani, chcieliśmy walczyć, na pewno wierzyliśmy w sukces. Pogoda sprawiła, że największe znaczenie miały same starty. Wychodziłem spod taśmy w miarę nieźle, ale nie na tyle dobrze, by uciekać przed rywalami. Wszyscy w zespole mieli ten sam problem. Częstochowianie robili to lepiej i zasłużenie awansowali do półfinałów. Przed moją drużyną na pewno wiele analiz i przemyśleń. To nie był nasz sezon. Pora poważnie się zastanowić, co poprawić, by za rok było zdecydowanie lepiej” – mówi kapitan Sparty, Maciej Janowski.