Speedway: Brruuum, rusza PGE Ekstraliga, najlepsza żużlowa liga świata!

„Jesteśmy bardzo bojowo nastawieni i jedziemy do Częstochowy walczyć o zwycięstwo. Włókniarz na pewno jest mocny i jedzie u siebie, ale my już wiele razy pokazaliśmy, że potrafimy tam jeździć. Bywały spotkania, w których szybko łapaliśmy odpowiednia ustawienia i byliśmy tam naprawdę szybcy. Zobaczymy, na co pozwoli nam pogoda, bo to jest teraz największy znak zapytania. Pamiętam sezon, w którym też szykowaliśmy się na pierwszy mecz w Częstochowie, a rozegranie go uniemożliwił… śnieg! Cóż, to są akurat rzeczy, na które nie mamy wpływu. Mam nadzieję, że mecz się dobędzie i dostarczy wielu pozytywnych wrażeń na otwarcie” – deklaruje kapitan Unii,