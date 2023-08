Żużel: Sparta najlepsza w fazie zasadniczej. Czas na walkę o medale!

„Z jednej strony zwykle mawia się, że teraz licznik się zeruje i gra startuje od początku, a każdy ma równe szanse. I tak na pewno jest, bo wszystkie zespoły przystąpią do playoffów ze swoimi ambicjami. Myślę jednak, że to pierwsze miejsce po fazie zasadniczej jest ważne. Wiele razy pokazaliśmy, że jesteśmy naprawdę mocni. Sprawdziliśmy się w trudnych warunkach, wygrywaliśmy na torach naprawdę mocnych ekip i nabraliśmy pewności siebie. Pokazaliśmy, że jesteśmy mocną, zgraną drużyną, że łączy nas wspólny cel i mamy wszystko, by przy odpowiednim nastawieniu i koncentracji, aspirować wysoko. To daje pozytywnego kopa, ale też motywację do jeszcze cięższej pracy. Mieliśmy też oczywiście trudniejsze momenty, ale wierzę, że w najważniejszej fazie sezonu wszystko zagra, jak należy. Nie można teraz przysnąć, trzeba nadal robić swoje” – mówi kapitan Sparty, Maciej Janowski.