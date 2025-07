PGE Ekstraliga w deszczu: Podsumowanie 13. kolejki

. Młodzieżowiec Stelmet Falubazu Zielona Góra zaliczył groźny upadek podczas próby toru, przez co trafił na badania do szpitala i nie mógł wystąpić w niedzielnym starciu swojego klubu.

Tak jak zawsze, podsumowanie kolejki rozpoczniemy od sprawdzenia, co dzieje się w programie

13. kolejkę PGE Ekstraligi zainaugurowało starcie PRES Grupy Deweloperskiej Toruń z Gezet Stalą Gorzów. Pierwsza z wymienionych ekip jest w tym sezonie faworytem do walki o medale, zaś gorzowianie będą się bić o utrzymanie. Siłą rzeczy wiadomo więc było, że czeka nas raczej jednostronne spotkanie. I tak też było. Na półmetku pojedynku torunianie prowadzili już 12 punktami, a goście nie myśleli nawet o rezerwach taktycznych, ponieważ liderzy Stali notowali tego dnia dość słabe zawody.

W kolejnych biegach przewaga gospodarzy jedynie się powiększała. A ciekawostką meczu jest fakt, że w 14. biegu doszło do wyniku… 5:0, bowiem Vaculik zanotował upadek, a Paluch defekt motocykla. W ekipie Piotra Barona aż dwójka żużlowców zdobyła z kolei komplet punktów. Mowa o Patryku Dudku i Robercie Lambercie. U gorzowian najskuteczniejszy był Andrzej Lebiediew, aczkolwiek trzeba przyznać, że 8 “oczek” szału nie robi.

Do pewnego momentu częstochowianie zadziwiali jednak wszystkich i wśród kibiców pojawiała się nawet wiara w zwycięstwo! Po 9. biegu na tablicy wyników widniał wówczas remis - 27:27. To spowodowało nagłe przebudzenie Motoru, który nie dał żadnych złudzeń swoim rywalom i pięć następnych biegów wygrali podwójnie, notując pewne, kolejne zwycięstwo w sezonie i zapewniając sobie pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej. Kto był najlepszym zawodnikiem meczu? Oczywiście, że