PGE Ekstraliga po 3. kolejce: Ratajczak goni Przyjemskiego

Tak też się stało, równa dyspozycja zawodników Motoru (Holder, Lindgren i Zmarzlik zdobyli po 10 “oczek”) doprowadziła do pewnego zwycięstwa lublinian - 53:37. Wśród gości dwoił i troił się Emil Sajfutdinow, który był autorem aż 16 punktów w sześciu swoich startach. Warto też wspomnieć o 13. biegu, który śmiało może stać się jednym z kandydatów do wyścigu sezonu. Niesamowitą walkę w tej gonitwie pokazali Sajfutdinow i Zmarzlik, ale po wielu roszadach na torze to ostatecznie zawodnik Apatora przyjechał pierwszy na metę.

