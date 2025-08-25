PGE Ekstraliga: Ruszyła walka o medale!

Standardowo rozpoczniemy jednak od podsumowania zmagań w programie Red Bull Juniorskie Asy. Podczas tej rundy zabrakło na torze lidera, Wiktora Przyjemskiego, który doznał kontuzji kostki i musiał przejść operację. Juniora Orlen Oil Motoru Lublin zobaczymy pewnie jeszcze na torze podczas bezpośredniej walki o medale w PGE Ekstralidze.

W miniony weekend kolejną trójkę w biegu juniorskim zdobył Damian Ratajczak, który umocnił się na drugiej pozycji i traci do Przyjemskiego sześć punktów. W pozostałych spotkaniach juniorskie potyczki wygrali także Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz), Franciszek Karczewski (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa) i Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń).

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Mistrzowie się rozkręcali: Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47

W pierwszym półfinale PGE Ekstralidze czekało na nas starcie Bayersystem GKM-u Grudziądz z Orlen Oil Motorem Lublin. Gospodarze to debiutanci w tej fazie rozgrywek, zaś ich rywale to aktualni mistrzowie Polski. Na samym początku pojedynku nie było widać jednak tej różnicy, a brak Wiktora Przyjemskiego w ekipie przyjezdnych był mocno widoczny. Zwłaszcza, że Motor jedynie zremisował w juniorskim biegu. Zresztą miejscowi byli świetnie dopasowani w pierwszych dwóch seriach, po których prowadzili czterema punktami.

Wkrótce obudził się jednak Dominik Kubera (dwa zera w pierwszych dwóch startach) oraz Jack Holder i po trzeciej serii wyścigów zmieniły się nastroje na trybunach, bowiem prowadzenie objęli lublinianie. Dalsza część spotkania to już była kontrola w wykonaniu Motoru. GKM potrafił wyprowadzić co prawda jakieś ciosy, ale to aktualni mistrzowie Polski zapewnili sobie już triumf w 14. biegu i są bliżej awansu do wielkiego finału. Najwięcej punktów w meczu zdobyli Michael Jepsen Jensen (GKM) oraz Bartosz Zmarzlik (Motor). Obaj zdobyli po 14 “oczek”, ale Duńczyk pojechał w jednym biegu więcej.

Czy ta zaliczka wystarczy?: PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38

W niedzielę oglądaliśmy za to drugi półfinał PGE Ekstraligi, gdzie PRES Grupa Deweloperska Toruń podejmowała Betard Spartę Wrocław. Tak jak w pierwszym półfinale, na stadionie pojawił się komplet widzów i jak się potem okazało, miejscowi kibice mieli co świętować po meczu. Jeszcze na półmetku całego meczu, sytuacja dla gości nie wyglądała tak źle. Co prawda zawodził Brady Kurtz (dwa zera na tym etapie meczu), ale Betard Sparta traciła tylko sześć “oczek”. Po kolejnej serii przewaga torunian powiększyła się jednak o kolejne cztery punkty!

W czwartej serii Betard Sparta skorzystała z pierwszej rezerwy taktycznej, ale na nic się to nie zdało! PRES Grupa Deweloperska Toruń była świetnie spasowana ze swoim torem i już po 12. biegu mogła się cieszyć z triumfu w całym spotkaniu! W ostatnim wyścigu wrocławianie odrobili część strat, ale i tak można stwierdzić, że 14-punktowa przewaga przed rewanżem może robić ogromne wrażenie! Kto był najskuteczniejszy? Mikkel Michelsen! Duńczyk zebrał z toru aż 13 punktów. Dwa “oczka” mniej zdobył najlepszy z gości, Artiom Łaguta.

Wielka radość, ale czy to wystarczy?: INNPRO ROW Rybnik - Stelmet Falubaz Zielona Góra 46:44

Przypomnijmy, że w fazie play-down ekipy walczą o utrzymanie się w PGE Ekstralidze. Warto wygrać “półfinał”, który daje 5-6. miejsce dające miejsce w tych rozgrywkach w 2026 roku. W pierwszym pojedynku zmierzyły się ze sobą INNPRO ROW Rybnik i Stelmet Falubaz Zielona Góra. Spotkanie było niezwykle ekscytujący i obfitujące w wiele zwrotów wydarzeń. Miejscowi mieli sporo pecha w pierwszej serii meczu, kiedy to Nicki Pedersen zgubił łyżwę i został wykluczony za zdekompletowany sprzęt, a Gleb Czugunow zdefektował na trzeciej pozycji.

ROW konsekwentnie odrabiał straty, a potem wyszedł na prowadzenie, której jak później się okazało, obronili w ostatnim biegu, co miejscowi kibice głośno i długo świętowali. Ich przewaga przed rewanżem wynosi jednak tylko 2 punkty, więc można jednak stwierdzić, że to Falubaz będzie wyraźnym faworytem do wygrania dwumeczu i zapewnienia sobie bezpiecznego miejsca. W ekipie gości świetną formą popisał się Leon Madsen, który zebrał 16 punktów w sześciu biegach. U gospodarzy najszybszy był zdecydowanie Maksym Drabik (13 punktów).

Thomsen show!: Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów 48:42

Drugim ze spotkań fazy play-down był mecz w Częstochowie, gdzie Krono-Plast Włókniarz podejmował Gezet Stal Gorzów. Miejscowi wreszcie byli w pełnym składzie, więc ich oczekiwania znacznie wzrosły przed tym pojedynkiem. Atmosfera na torze, jak i w boksach była niezwykle gorąca. Zwłaszcza, że kilka kontrowersyjnych decyzji podjął sędzia zawodów. Goście ani razu nie prowadzili w tym spotkaniu, aczkolwiek byli w ciągłym bliskim kontakcie z częstochowianami.

U przyjezdnych dominował Anders Thomsen (17 punktów w sześciu startach) do tego stopnia, że gospodarze złożyli po meczu protest na jego silniki, ale jak się później okazało, Duńczyk jeździ na regulaminowym sprzęcie. W niedzielę górą ostatecznie był Włókniarz, ale przewaga wynosząca 6 punktów zapowiada ogromne emocje w rewanżu w Gorzowie Wielkopolskim. Częstochowianie będą tam potrzebować przynajmniej takiej samej (a może i lepszej!) zdobyczy punktowej u Pawlickiego i Doyle’a - odpowiednio 11 i 10 punktów.