Play off, duże i małe punkty, lucky loser… - co to wszystko znaczy?!

W tym roku, po raz trzeci z rzędu, obowiązuje system play off, w którym rywalizuje aż 6 drużyn. W

właśnie zaczął się ten etap, wyjaśnijmy więc reguły awansów do kolejnych szczebli rozgrywek. Faza zasadnicza tradycyjnie składała się z 56 meczów – każda z ośmiu ekip rywalizowała z każdym przeciwnikiem na swoim torze, oraz na wyjeździe. Po rozegraniu wszystkich meczów sklasyfikowano zespoły na miejscach od 1 do 8 – ostatni spadł do niższej ligi, siódmy zakończył sezon, a sześć najwyżej zestawionych przystąpiło do fazy play off.