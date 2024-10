PGE Ekstraliga: Złoto znów dla Motoru, Przyjemski juniorem sezonu

(KS Apator Toruń). Tego pierwszego jednak zabrakło w ostatnim meczu z powodu kontuzji, co wykorzystał Lewandowski, który co prawda zrównał się punktami z Krawczykiem, ale wskoczył na podium dzięki większej liczbie zdobytych bonusów.

Orlen Oil Motor Lublin triumfował w pierwszym meczu finałowym we Wrocławiu 47:43. Nikogo więc nie dziwiło, że to właśnie mistrzowie Polski z 2022 i 2023 roku byli faworytami w poniedziałkowej potyczce. Nikt się jednak nie spodziewał, że gospodarze tak szybko zbudują sobie sporą przewagę! Już po pierwszej serii Motor prowadził z Betard Spartą 12 punktami i już wtedy było wiadomo, że wrocławianom będzie bardzo trudno dopasować się do lubelskiego toru.

