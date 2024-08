PGE Ekstraliga: Kto spadnie, kto gra dalej? – czas rozstrzygnięć

Ostatni mecz 13. kolejki PGE Ekstraligi, czyli pojedynek Krono-Plast Włókniarza Częstochowa z NovyHotel Falubazem Zielona Góra przyniósł wiele emocji. Zawodnicy ścigali się w deszczu, co oznaczało też, że musieli walczyć nie tylko ze swoimi przeciwnikami, ale także z torem. Falubaz był o krok od wygranej w Częstochowie, ale w 14. biegu Przemysław Pawlicki został wyprzedzony na trzecim okrążeniu przez Madsa Hansena , przez co o wszystkim zadecydował ostatni wyścig.

Ostatni mecz 13. kolejki PGE Ekstraligi, czyli pojedynek Krono-Plast Włókniarza Częstochowa z NovyHotel Falubazem Zielona Góra przyniósł wiele emocji. Zawodnicy ścigali się w deszczu, co oznaczało też, że musieli walczyć nie tylko ze swoimi przeciwnikami, ale także z torem. Falubaz był o krok od wygranej w Częstochowie, ale w 14. biegu Przemysław Pawlicki został wyprzedzony na trzecim okrążeniu przez Madsa Hansena , przez co o wszystkim zadecydował ostatni wyścig.