Żużlowa PGE Ekstraliga. Faza zasadnicza w liczbach i pary półfinałowe

Za nami 56 meczów fazy zasadniczej żużlowej PGE Ekstraligi. Po reformie rozgrywek drużyny zostały podzielone na dwie grupy – cztery najlepsze zespoły powalczą w półfinałach o medale, a ekipy z dolnej części tabeli, w tym samym formacie, będę rywalizować o utrzymanie w najlepszej żużlowej lidze świata.

Dowiedz się więcej o programie Red Bull Juniorskie Asy i sprawdź aktualną klasyfikację

Co ciekawe, swoich pierwszych rywali drużyny z miejsc 1. i 5. wybierały same. Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się w półfinale z Bayersystem GKM Grudziądz, a drugą parę utworzą Betard Sparta Wrocław i Pres Grupa Deweloperska Toruń. Zwycięzcy tych dwumeczów zmierzą się w walce o złoto, a przegrani – o brązowe medale. W dolnej części tabeli Stelmet Falubaz Zielona Góra pojedzie z Innpro ROW Rybnik, a Gezet Stal Gorzów z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa. Poniżej prezentujemy dokładny terminarz fazy play off i play down, ale wybraliśmy też dla was 5 liczbowych ciekawostek, które opisują zakończony właśnie etap rozgrywek!

Motor Lublin © Przemysław Gąbka

Ten Motor ma wielką moc!

Fazę zasadniczą PGE Ekstraligi, po raz trzeci w historii, wygrał Orlen Oil Motor Lublin. W tym sezonie obrońcy tytułu dokonali tego w wyjątkowym, imponującym stylu. „Koziołki” zdominowały pierwszą część rozgrywek i, przegrywając zaledwie jeden mecz (w Toruniu), pobiły wszelkie rekordy ligi, odkąd ta rozgrywana jest w formacie 8-zespołowym, czyli od roku 2014. Lubelska drużyna zgromadziła aż 33 punkty w tabeli, zgarnęła wszystkie bonusy i zakończyła dwumecze z imponującym bilansem małych punktów +260. Dotąd najwięcej punktów w tabeli – po 32 - zgromadziły Unia Leszno w 2019 (+188 małych punktów) oraz Unia Tarnów w 2014 (+240 małych punktów).

Lublin zmierza po karetę „Asów”?

Pierwszą i drugą edycję serii Red Bull Juniorskie Asy wygrali zawodnicy Motoru Lublin – w historycznej, inauguracyjnej, najlepszy był Mateusz Cierniak, a rok temu triumfował Wiktor Przyjemski . Mistrz świata juniorów otwiera tabelę także w tym sezonie. Przyjemski zbudował już solidną zaliczkę nad drugim w klasyfikacji, Damianem Ratajczakiem i pewnie zmierza po kolejne zwycięstwo. Co imponuje najbardziej – młodzieżowiec Motoru, ze średnią 2,2 zajmuje znakomite, 7. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PGE Ekstraligi!

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

Kosmiczne liczby mistrza

Listę najskuteczniejszych żużlowców fazy zasadniczej otwiera Bartosz Zmarzlik. 5-krotny mistrz świata w przeszłości już sześciokrotnie wygrywał tę prestiżową klasyfikację, ale nigdy jeszcze nie notował tak znakomitych statystyk. W 14 meczach Zmarzlik wykręcił średnią 2,73 pkt na wyścig (aż 2,85 na torze w Lublinie!). Zmarzlik zdobył też, jak dotąd, najwięcej punktów w lidze i wygrał najwięcej wyścigów. Ostatnim zawodnikiem, który wykręcił lepsze liczby, niż te, które przed fazą play off notuje zawodnik Motoru, był Andreas Jonsson. Szwed punktował na poziomie 2,73, ale było to już… 21 lat temu!

Para buch – koła w ruch!

Najlepszą parę w fazie zasadniczej tworzyli zawodnicy Pres Grupy Deweloperskiej Toruń – Patryk Dudek i Robert Lambert. Polsko – brytyjski duet był postrachem dla wszystkich drużyn. Dudek i Lambert wystartowali w 32 wspólnych wyścigach i wygrali aż 23 z nich, osiągając bilans małych punktów +54. Żadna inna para w lidze nie zaliczyła tylu biegów i zwycięstw.

Robert Lambert © RedBull

Mecze 50+

Końcówka fazy zasadniczej obfitowała w wysokie zwycięstwa. Faworyci nie zwalniali tempa i nie dawali rywalom ulgowej taryfy, jadąc na maksa we wszystkich wyścigach. Efekt był taki, że aż 17 ostatnich spotkań kończyło się zwycięstwami, w których lepsze zespoły gromadziły 50 i więcej punktów. W najwyższej klasie rozgrywkowej takiej serii nie było od… 1959 roku!

Pary półfinałowe i terminarz play-off:

22 sierpnia, godz. 20:30 BAYERSYSTEM GKM Grudziądza – Orlen Oil Motor Lublin (rewanż 5 września, godz.18)

24 sierpnia, godz. 19:30 PRES GRUPA DEWELOPERSKA Toruń – Betard Sparta Wrocław (rewanż 7 września, godz. 19:30)

Pary półfinałowe i terminarz play-down:

22 sierpnia, godz. 18:00 Innpro ROW Rybnik – Stelmet Falubaz Zielona Góra (rewanż 29 sierpnia, godz. 19)

24 sierpnia, godz. 17:00 Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Gezet Stal Gorzów (rewanż 31 sierpnia, godz. 19:30)

Dwumecz z udziałem zawodników Red Bulla, Macieja Janowskiego (Wrocław) i Roberta Lamberta (Toruń) będziecie mogli zobaczyć na żywo w TV Canal+ Sport!