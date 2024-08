Takiej dramaturgii nie było od lat! Mega sezon w żużlowej PGE Ekstralidze

W najlepszej żużlowej lidze świata od lat nie było takiej dramaturgii! Wystarczy wspomnieć, że przed ostatnią rundą fazy zasadniczej kilka drużyn – w zależności od wyników w swoich meczach, oraz rezultatów rywali – mogło awansować do rundy play off, albo… spaść z ligi! Najlepsi scenarzyści filmów akcji mogliby się uczyć od żużlowców, jak budować dramaturgię i utrzymywać napięcie do ostatniej sekundy.

Od dłuższego czasu pewne udziału w meczach o medale były drużyny z Lublina, Wrocławia, Gorzowa i Torunia. Ich spotkania miały dać jedynie odpowiedź na pytanie, z którego miejsca przystąpią do fazy play off. Na dole tabeli toczyła się za to istna walka na wyniszczenie, w której liczył się każdy mecz, każdy wyścig i każdy punkt…

GKM Grudziądz. Ekipa, która nigdy w historii nie awansowała jeszcze do play off, w ostatniej rundzie zmierzyła się na swoim stadionie z Włókniarzem Częstochowa. „Gołębie” odjechały swój najlepszy mecz w PGE Ekstralidze, a gromiąc gości aż 60:30 nie tylko utrzymały się w elicie, ale zapewniły sobie historyczny udział w grze o medale.

Włókniarz Częstochowa. Sromotna porażka w Grudziądzu kosztowała „Lwy” cały sezon. Naszpikowana gwiazdami drużyna z medalowymi aspiracjami… zakończyła rozgrywki na przedostatnim miejscu i nie awansowała do play off! Szokujące rozczarowanie skomentował legendarny Marek Cieślak – wychowanek Włókniarza, znakomity zawodnik, trener Reprezentacji Polski, a obecnie ekspert telewizyjny Canal+.

„To był fatalny sezon w wykonaniu Włókniarza i trudno mi znaleźć przyczyny. Zespół na papierze wyglądał bardzo dobrze, skład wydawał się gwarantować walkę o najwyższe cele. Nie było żadnych kontuzji i nieprzewidzianych dramatów, a mimo wszystko wynik jest mizerny. Ktoś musi to solidnie przeanalizować, bo to nie pierwszy rok, kiedy drużyna jedzie poniżej możliwości i oczekiwać kibiców” – mówi Cieślak.

Unia Leszno. Sezon był skrajnie ciekawy i aż szkoda, że w tak wyrównanej walce ktoś musiał jednak pożegnać się z ligą. Sensacyjnie, ostatnie miejsce zajęła najbardziej utytułowana drużyna w historii. Unia Leszno, która jeszcze niedawno sięgała po cztery tytułu mistrzowskie z rzędu, spadła z elity pierwszy raz od 26 lat. „Byki” pożegnały się z ligą wysoką wygraną ze Stalą Gorzów, a do utrzymania zabrakło im naprawdę niewiele. Unia spadła mimo zdobycia 11 punktów - ostatnio drużyna z takim dorobkiem pożegnała się z ligą w… 2007 roku - a zostałaby zdegradowana nawet, gdyby miała ich 12, co nie zdarzyło się nigdy w historii 8-zespołowej ligi. To świadczy o tym, jak wyrównana była w tym roku faza zasadnicza PGE Ekstraligi.

