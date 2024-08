PGE Ekstraliga: Play-offy ruszyły!

Zanim dojdziemy do podsumowania spotkań, które odbyły się w miniony weekend, zerknijmy jeszcze do programu Red Bull Juniorskie Asy . Tam niezmiennie na czele znajduje się zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin, Wiktor Przyjemski , który ma już ogromną przewagę nad resztą młodzieżowców i jest już tak naprawdę o krok od zdobycia głównej nagrody, jaką jest silnik żużlowy i wzięcie udziału w obozie treningowym w Red Bull Athlete Performance Center w austriackim Thalgau.

Red Bull Juniorskie Asy - śledź rywalizację najlepszych młodych żużlowców w lidze

Przyjemski w miniony weekend potwierdził wysoką formę i dopisał kolejną trójkę w juniorskim biegu. Junior lubelskiego klubu zaliczył swoją drogą fenomenalny występ w Zielonej Górze, gdzie zdobył 11 punktów i punkt bonusowy. Trójki do programu Red Bull Juniorskie Asy dołożyli także Jakub Krawczyk z Betard Sparty Wrocław oraz Krzysztof Lewandowski z KS Apatora Toruń.

Mistrz potwierdził formę

Pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek odbył się w Zielonej Górze, gdzie miejscowy NovyHotel Falubaz podejmował aktualnego mistrza Polski, Orlen Oil Motor Lublin. Goście przystępowali do tego pojedynku jako zwycięzcy fazy zasadniczej , gospodarze z kolei do samego końca walczyli o utrzymanie się w PGE Ekstralidze. Łatwo można było więc wywnioskować, kto jest faworytem do triumfu w dwumeczu. Już od samego początku meczu przyjezdni pokazywali niesamowitą prędkość. Po pierwszej serii wyścigów prowadzili już 10 punktami!

Kolejne biegi to było już tylko kontrolowanie meczu w wykonaniu Motoru, który był świetnie dysponowany tego dnia. Szybki był szczególnie Bartosz Zmarzlik, który jednak też nie wystrzegł się błędu, kiedy to w 13. biegu spowodował upadek Jarosława Hampela. Aktualny mistrz świata został wykluczony za to wykroczenie. W pozostałych gonitwach Zmarzlik był jednak niedościgniony i ostatecznie wywiózł z Zielonej Góry aż 12 punktów. Gospodarze przegrali spotkanie aż 19 “oczkami”, przez co odrobienie strat w Lublinie wydaje się być prawie niemożliwe.

NovyHotel Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin 35:54

Solidna zaliczka Betard Sparty

Kolejne ćwierćfinałowe spotkanie odbyło się we Wrocławiu, gdzie Betard Sparta zmierzyła się z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Mimo że wrocławianie byli w tabeli fazy zasadniczej wyżej od “Gołębi”, to pierwszy mecz został zorganizowany w stolicy województwa dolnośląskiego. Powód? Żużlowe Grand Prix Polski we Wrocławiu, które odbędzie się już 31 sierpnia. Zmiana gospodarza nie przeszkodziła jednak miejscowym zawodnikom, którzy byli świetnie spasowani na Stadionie Olimpijskim tego dnia. Słowa pochwały należą się głównie Artiomowi Łagucie, który był bezbłędny i potwierdził, że jest najlepszym zawodnikiem swojego klubu w tym sezonie.

Trzeba jednak przyznać, że GKM także do pewnego momentu spisywał się bardzo dobrze. Jeszcze po biegu ósmym gospodarze prowadzili zaledwie dwoma “oczkami”. W pierwszej fazie zawodów błyszczeli przede wszystkim Max Fricke i Wadim Tarasienko. Końcówka pojedynku to była już jednak dominacja gospodarzy, którzy ostatecznie triumfowali w meczu 50:40. Taki wynik daje jednak ciągle sporą nadzieję grudziądzanom, którzy co prawda mogą mieć problem z wygraniem dwumeczu, aczkolwiek mogą się dostać do półfinału z pozycji “lucky losera”.

Betard Sparta Wrocław - ZOOleszcz GKM Grudziądz 50:40

Sajfutdinow potrzebny na już

Ostatnim ćwierćfinałowym pojedynkiem był mecz KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów. Kibice miejscowego klubu byli już zasmuceni przed spotkaniem, bowiem ich lider, Emil Sajfutdinow nie zdołał się wyleczyć na to starcie, przez co Apator musiał zastosować za niego zastępstwo zawodnika. To było jednak bardzo trudne zadanie dla “Aniołów”, bowiem Sajfutdunow to przecież jeden z najlepszych zawodników w PGE Ekstralidze. Jak pokazało spotkanie, jego brak był bardzo dotkliwy dla torunian.

Pierwsza połowa meczu zwiastowała jednak wyrównany pojedynek. Jeszcze po drugiej serii na tablicy wyników widniał rezultat 22:20 dla gorzowian. Druga część spotkania na Motoarenie to była już jednak dominacja ebut.pl Stali. Dodatkowo, spory pech złapał Roberta Lamberta, któremu rozleciał się silnik w 12. wyścigu. Świetną końcówkę meczu zaliczył co prawda Patryk Dudek, który wygrał swoje trzy biegi z rzędu, ale to ostatecznie Stal cieszyła się z wyjazdowego triumfu. Spora w tym zasługa Andersa Thomsena, który uzbierał aż 13 punktów. Przed rewanżem gorzowianie są więc w komfortowej sytuacji, a Apator będzie zaś raczej walczyć o awans do półfinału z pozycji “lucky losera”.

KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów 42:48