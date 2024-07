Transferowa giełda PGE Ekstraligi: Kluby ruszyły na łowy

Wracając do Wiktora Przyjemskiego, jego odejście z Lublina jest raczej przesądzone. Junior nie jest zadowolony z liczby startów, które otrzymuje, a sam Orlen Oil Motor może pozwolić sobie na jego odejście, przez co też zwolnią pieniądze na podwyżki dla obecnych seniorów. Przyjemskiego bardzo chciałyby mieć u siebie kluby z Zielonej Góry i Torunia. Młodzieżowiec czeka jednak na ewentualny awans Abramczyk Polonii Bydgoszcz do PGE Ekstraligi, ponieważ 19-latkowi bardzo zależy na powrocie do macierzystego zespołu.