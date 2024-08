Transferowa giełda PGE Ekstraligi: Brady Kurtz wyląduje we Wrocławiu?

wysłał swoją ofertę do KS Apatora Toruń. Jak się teraz okazuje, obie strony doszły do porozumienia i Duńczyk zastąpi w przyszłym sezonie

, który chciałby spróbować swoich sił w PGE Ekstralidze. Z Kurtzem początkowo dogadał się Apator, ale tak jak wyżej wspomnieliśmy - klub z Torunia postawił na Michelsena. Jeśli więc Innpro ROW Rybnik ani Fogo Unia Leszno nie będa jeździć w PGE Ekstralidze, to Kurtz powinien wylądować we Wrocławiu.

Ekipa z Grudziądza prawdopodobnie utrzyma w swoim składzie Maksa Fricke’a , który jednak nadal jest mocno kuszony przez Betard Spartę Wrocław. Wrocławianie mają już gotowy plan “B”, a jest nim Brady Kurtz , który chciałby spróbować swoich sił w PGE Ekstralidze. Z Kurtzem początkowo dogadał się Apator, ale tak jak wyżej wspomnieliśmy - klub z Torunia postawił na Michelsena. Jeśli więc Innpro ROW Rybnik ani Fogo Unia Leszno nie będa jeździć w PGE Ekstralidze, to Kurtz powinien wylądować we Wrocławiu.

Ekipa z Grudziądza prawdopodobnie utrzyma w swoim składzie Maksa Fricke’a , który jednak nadal jest mocno kuszony przez Betard Spartę Wrocław. Wrocławianie mają już gotowy plan “B”, a jest nim Brady Kurtz , który chciałby spróbować swoich sił w PGE Ekstralidze. Z Kurtzem początkowo dogadał się Apator, ale tak jak wyżej wspomnieliśmy - klub z Torunia postawił na Michelsena. Jeśli więc Innpro ROW Rybnik ani Fogo Unia Leszno nie będa jeździć w PGE Ekstralidze, to Kurtz powinien wylądować we Wrocławiu.