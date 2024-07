Podsumowanie 12. kolejki PGE Ekstraligi: Walka do ostatniego biegu

Końcówka meczu to już był jednak popis ZOOleszcz GKM-u, który triumfował w biegach 11-14, dzięki czemu zapewnił sobie triumf w jakże ważnym dla nich spotkaniu. Na uwagę zasługuje dobra forma Maxa Fricke’a, Michaela Jepsena Jensena i Wadima Tarasienki, którzy świetnie czuli się w piątek na swoim domowym torze. W ekipie gości zawiódł z kolei Szymon Woźniak i Martin Vaculik, którzy uzbierali kolejno 5 i 6 “oczek”. Punkt bonusowy nie trafił do żadnego z klubów, bowiem w pierwszym meczu obie ekipy otrzymały obustronny walkower.

W niedzielę jako pierwsi na tor wyjechali zawodnicy Fogo Unii Leszno, którzy mierzyli się na swoim stadionie z Betard Spartą Wrocław. Leszczynianie musieli wygrać w tym spotkaniu, by móc marzyć jeszcze o utrzymaniu się w PGE Ekstralidze. Goście przystąpili do meczu bez dwóch kontuzjowanych Brytyjczyków - Taia Woffindena i Dana Bewleya. Jednego z nich świetnie zastępował Francis Gusts, przez co wynik meczu cały czas oscylował wokół remisu.

Ostatnim pojedynkiem 12. rundy PGE Ekstraligi był meczu KS Apator Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa. Obie ekipy przed tym spotkaniem nie były jeszcze pewne utrzymania się w PGE Ekstalidze, ale ich ambicje są znacznie większe - ich celem jest bowiem dobry występ w fazie play-off i walka o medal mistrzostw Polski. Przez większość pojedynku to gospodarze prowadzili, nie była to jednak wielka przewaga. Duża w tym zasługa Leona Madsena, który świetnie czuł się na toruńskim torze.

