Podsumowanie 8. kolejki PGE Ekstraligi: Piekielnie Szybki Janowski

. To pierwszy z nich przyjechał na metę na prowadzeniu i dopisał do swojego dorobku trzy “oczka”.

Bieg juniorski w piątek wygrał również Bartosz Śmigielski. Można powiedzieć, że to była spora sensacja, bowiem zawodnik Krono-Plast Włókniarza Częstochowa… debiutował tym wyścigiem w PGE Ekstralidze! W niedzielnych pojedynkach “trójki” do klasyfikacji generalnej programu Red Bull Juniorskie Asy dopisali sobie z kolei Oskar Hurysz z NovyHotel Falubazu Zielona Góra i Oskar Paluch z ebut.pl Stali Gorzów.

Bieg juniorski w piątek wygrał również Bartosz Śmigielski. Można powiedzieć, że to była spora sensacja, bowiem zawodnik Krono-Plast Włókniarza Częstochowa… debiutował tym wyścigiem w PGE Ekstralidze! W niedzielnych pojedynkach “trójki” do klasyfikacji generalnej programu Red Bull Juniorskie Asy dopisali sobie z kolei Oskar Hurysz z NovyHotel Falubazu Zielona Góra i Oskar Paluch z ebut.pl Stali Gorzów.

Bieg juniorski w piątek wygrał również Bartosz Śmigielski. Można powiedzieć, że to była spora sensacja, bowiem zawodnik Krono-Plast Włókniarza Częstochowa… debiutował tym wyścigiem w PGE Ekstralidze! W niedzielnych pojedynkach “trójki” do klasyfikacji generalnej programu Red Bull Juniorskie Asy dopisali sobie z kolei Oskar Hurysz z NovyHotel Falubazu Zielona Góra i Oskar Paluch z ebut.pl Stali Gorzów.