Żużel. Połowa sezonu PGE Ekstraligi za nami. Nie zabrakło niespodzianek!

Za nami pierwsza część fazy zasadniczej jubileuszowego, dwudziestego sezonu zawodowej ligi żużlowej. Przed nami mecze rewanżowe i walka o punkty bonusowe. W 28 pasjonujących meczach 19 razy wygrywali gospodarze, 8 razy goście, padł jeden remis. Najwyższe zwycięstwa – w stosunku 64:26 odniosły ekipy z Wrocławia i Lublina. Spartanie rozgromili u siebie Falubaz Zielona Góra, a Motor w Częstochowie nie dał szans Włókniarzowi. W rozgrywkach padło wiele interesujących rozstrzygnięć. Wybraliśmy dla was 10 liczbowych ciekawostek, oto one!

1

Pierwszy raz klasyfikację generalną serii Red Bull Juniorskie Asy otwiera Antoni Kawczyński. Młodzieżowiec Apatora Toruń wywalczył 18 punktów w biegach juniorskich – wygrał 5 z nich, a po jednym skończył na drugiej i trzeciej pozycji (ani razu nie był ostatni). Nigdy wcześniej w historii cyklu rywalizacja wśród młodzieżowców nie była tak wyrównana – Nazar Parnicki traci do Kawczyńskiego 2 punkty, a aż ośmiu kolejnych zawodników traci tylko punkt do poprzedzającego ich rywala. Od początku sezonu wiemy, że w tym roku poznamy nowego „Asa”, bo dotychczasowi zwycięzcy – Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski – nie biorą w tym sezonie udziału w rywalizacji.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej o programie Red Bull Juniorskie Asy i sprawdź aktualną klasyfikację

Lider serii RB Juniorskie Asy Antoni Kawczyński © Marta Mróz

1

Pierwszy raz w historii na półmetku sezonu zasadniczego w najwyższej klasie rozgrywkowej liderem tabeli jest drużyna z Grudziądza. GKM zaczął od remisu na własnym torze ze Stalą Gorzów, co przyjęto ze sporym niedosytem. Potem było jednak dużo lepiej. „Gołębie” nieznacznie przegrały derbowy mecz w Toruniu, a w pozostałych spotkaniach nie dały rywalom szans. Szczególnie imponujące było zwycięstwo w Lublinie!

31

Na tylu meczach zakończyła się imponująca seria zwycięstw Motoru na lubelskim torze. „Koziołki” uczyniły ze stadionu przy Z5 prawdziwą twierdzę! Motor przez ponad 3 lata wygrał wszystkie domowe spotkania, przebijając słynną passę Unii Leszno z okresu, gdy „Byki” cztery razy z rzędu sięgały po złoto.

W środku Mateusz Cierniak © Ewelina Włoch

3

Motor Lublin przegrał 3 kolejne mecze pierwszy raz od 7 lat. Ostatnią taką „czarną serię” trzykrotni mistrzowie Polski zanotowali w sezonie 2019, a więc w roku, w którym po przeszło dwóch dekadach wrócili do elity. Co ciekawe – drużyna, która walczyła w wielkim finale w pięciu ostatnich latach, każde ze wspomnianych spotkań przegrała w najmniejszym możliwym wymiarze, 44:46!

-3

W ostatniej rundzie przed rewanżami Sparta Wrocław wygrała wyjazdowe spotkanie z Włókniarzem. Nie byłoby to żadne zaskoczenie, gdyby nie fakt, że… wrocławianie wystąpili w Częstochowie bez trzech kontuzjowanych zawodników z podstawowego składu! Mimo braku Daniela Bewley’a, Artioma Łaguty i Mikkela Andersena Spartanie zwyciężyli i zapewnili sobie 2. miejsce w tabeli przed rundą rewanżową.

Maciej Janowski © Marta Mróz

0

Żadnego punktu nie wywalczył Włókniarz Częstochowa. „Lwy” przegrały wszystkie mecze, notując koszmarny bilans małych punktów (-160). Włókniarz jest pierwszą drużyną od 4 lat, która na tym etapie rozgrywek nie miała na swoim koncie choćby punktu.

3000

Granicę 3000 punktów w Ekstralidze przekroczył Bartosz Zmarzlik. Mistrz świata został 13. zawodnikiem w historii ligi, który może się pochwalić takim dorobkiem. Najwięcej punktów w tabeli wszech czasów ma Tomasz Gollob. Legendarny wychowanek Polonii Bydgoszcz wywalczył na ligowych torach dokładnie 6008,5 punktu!

Bartosz Zmarzlik w meczu Sparta Wrocław - Motor Lublin © Mateusz Birecki / Zuma Press / Forum

5

Tyle spotkań w pierwszej fazie sezonu zasadniczego zakończyło się najmniejszym możliwym zwycięstwem jednej z drużyn (46:44). W poprzednim roku, na tym etapie rozgrywek padł tylko jeden taki wynik.

22

Po raz ostatni beniaminek ligi awansował do fazy play-off… 22 lata temu! W 2004 roku dokonała tej sztuki Unia Tarnów. Na najlepszej drodze do powtórzenia tego sukcesu znów jest Unia, tyle że ta z Leszna. „Byki” wygrały 4 mecze i po 7. rundzie zepchnęły na 5. miejsce w tabeli Motor Lublin – drużynę, która w pięciu ostatnich latach docierała do finału ligi.

Nazar Parnicki © Archiwum Nazara Parnickiego

8

Po ósmy tytuł najskuteczniejszego zawodnika PGE Ekstraligi zmierza Bartosz Zmarzlik. Sześciokrotny mistrz świata otwiera listę klasyfikacyjną ze średnią 2,63. Zmarzlik wygrał 27 ze swoich 36 wyścigów i ani jednego z nich nie ukończył na ostatniej pozycji, choć w dwóch nie zdobył punktu – przez defekt i wykluczenie za dotknięcie taśmy.