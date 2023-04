Żużel wraca do życia! Rusza najlepsza liga na świecie!

. Projekt ma wspierać młodych zawodników, umożliwić im dostęp do sprzętu i ułatwić rozwój sportowy.

Najlepsi zawodnicy, najładniejsze stadiony i najbardziej emocjonujące wyścigi. Naj, naj, naj! Już chyba wiecie, o czym mowa? W drugi weekend kwietnia startuje PGE Ekstraliga, czyli najszybsza, najbardziej ekscytująca i najbogatsza żużlowa liga na świecie. Żadne inne rozgrywki w speedway’u nie mogą pochwalić się takim prestiżem. W polskiej Ekstralidze zachwycić może każdy wyścig, każde okrążenie, każdy atak! Ale mecze to nie wszystko. W tym roku startuje nowy program –

Pierwszy raz w historii tytułu mistrzowskiego broni Motor Lublin. „Koziołki” wywalczyły swoje pierwsze złoto w niezapomnianym, niezwykle dramatycznym ubiegłorocznym finale. Zespół z Lublina przeszedł spore zmiany, a drużynę wzmocnił mistrz świata, Bartoszem Zmarzlik. Mimo zakontraktowania najlepszego zawodnika globu, faworytem rozgrywek, zgodnie typowanym przez większość ekspertów, jest wrocławska Sparta. Co ciekawe, do pierwszego starcia tych drużyn miało dojść już w 1. rundzie, w Lublinie! Miało, ale nie dojdzie, bo spotkanie, ze względu na fatalny stan lubelskiego toru i niesprzyjającą pogodę, zostało przełożone na drugą połowę kwietnia.

Jedną z głównych nagród w programie Red Bull Juniorskie Asy jest wyjazd do APC w Austrii, gdzie testowali się wcześniej m.in. Max Verstappen, Lindsey Vonn, a niedawno też Maciej Janowski.

„Zawsze z lekkim dreszczykiem czekam na pierwszy mecz, bo treningi, sparingi i turnieje indywidualne nigdy nie dadzą tego, co Ekstraliga. Te ostatnie dni przed inauguracją są pełne pozytywnego napięcia i ekscytacji. W tym roku ten stan potrwa dłużej, bo nasz mecz został zawczasu odwołany. Cóż, z pogodą nikt jeszcze nie wygrał i nie ma sensu martwić się sprawami, na które nie mamy wpływu. Trzeba szukać pozytywów. Spędzę święta w domu, a ligę zacznę tydzień później” – mówi kapitan Sparty,

Motor i Sparta podobnie przygotowywały się do nowego sezonu. Obie ekipy przed pierwszą kolejką wysyłały swoich zawodników na żużlowe treningi na południu Europy, a w lutym trenowały na zgrupowaniach rowerowych w hiszpańskim Calpe.

