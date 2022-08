Żużel: koniec sezonu zasadniczego. Wiemy kto i z kim powalczy o medale!

56 meczów sezonu zasadniczego

już za nami. Choć już wcześniej wiedzieliśmy, kto awansuje do pierwszej fazy play off, do ostatnich chwil ważyło się, kto z kim zmierzy się w ćwierćfinale. Dosłownie – do ostatnich metrów, bo o układzie par zadecydował ostatni wyścig w meczu Apatora Toruń ze Spartą Wrocław. W tym roku ma to wyjątkowo duże znaczenie.