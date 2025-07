Dzieje się! Rynek transferowy PGE Ekstraligi w sezonie 2025

Wielką stratą dla Falubazu może być z kolei odejście Przemysława Pawlickiego. Starszy z braci ma oferty chociażby z Częstochowy, gdzie w tym sezonie startuje jego brat, Piotr. Nie jest jednak przesądzone, że Piotr Pawlicki pozostanie we Włókniarzu. Ofertę miała mu złożyć Fogo Unia Leszno, której jest wychowankiem. Wszystko jednak zależy od ewentualnego awansu leszczynian do PGE Ekstraligi.

