PGE Ekstraliga: Ostatnie transferowe wieści przed sezonem 2025

Red Bull Juniorskie Asy - śledź rywalizację najmłodszych zawodników w PGE Ekstralidze

Win win

Miśkowiak obecny sezon spędził w ebut.pl Stali Gorzów i trzeba przyznać, że nie do końca spełnił oczekiwania swojego klubu. Zwłaszcza, że Miśkowiak nie należy do najtańszych zawodników. Okazuje się, że znalazł się chętny na 23-latka, a jest nim ZOOleszcz GKM Grudziądz. Jak się dowiedzieliśmy, jego szanse na przenosiny do tego klubu są spore! Zwłaszcza, że grudziądzanie mieli mu zaoferować ponoć intratny kontrakt. ebut.pl Stal bez żalu może pożegnać się z tym zawodnikiem, ponieważ na jego miejsce ma chociażby Adama Bednara czy Mathiasa Pollestada.

Zaskakujący zwrot akcji

Z kolei Tai Woffinden najprawdopodobniej nie będzie jednak jeździł w PGE Ekstralidze! Dowiedzieliśmy się, że Brytyjczyk zatrudnił mechanika z Rzeszowa i tam też przenosi swoją bazę. Przeniesienie warsztatu nie oznacza oczywiście, że Brytyjczyk musi od razu startować w miejscowej Texom Stali, ale tym razem wygląda na to, że tak będzie! To dość zaskakująca informacja zwłaszcza, że Woffinden był już dogadany z NovyHotel Falubazem Zielona Góra, który w tej sytuacji postawi na Przemysława Pawlickiego. Taki ruch oznacza, że Falubaz rozpoczął także obserwację rynku U-24, by pozyskać kogoś do rywalizacji z Michałem Curzytkiem.

W PGE Ekstralidze bardzo chciał zostać Andrzej Lebiediew i jak sam zdradził w rozmowie z WP Sportowymi Faktami, udało mu się to zrealizować! Pewnie już niebawem Łotysz ogłosi swój klub na kolejny sezon.

Maciej Janowski - mecz Sparty w PGE Ekstralidze © Tomasz Charęza / Odrastudio

Zmiany zmiany

Ciekawie jest na zapleczu PGE Ekstraligi. Na ostatniej prostej jest transfer Noricka Bloedorna do #OrzechowaOsada PSŻ-u Poznań, który wcześniej ogłosił już pozyskanie Bartosza Smektały. Powoli skład domykają też Cellfast Wilki Krosno. Z dwóch źródeł usłyszeliśmy, że do drużyny ma dołączyć Tobiasz Musielak i Krzysztof Sadurski. Krośnianie mocno rywalizują też o Luke’a Beckera, ale chętnych na tego zawodnika jest kilku (chociażby klub z Rybnika, który szuka kogoś w miejsce Brady’ego Kurtza). Słyszymy jednak, że na ten moment Amerykanin jest bliżej Krosna. Z Wilków ma też odejść Vaclav Milik i z tego co słyszymy, jego zastępcą może być Kai Huckenbeck.

Dziurę po Bloedornie będzie musiał zasypać Innpro ROW Rybnik. Wygląda na to, że nowym żużlowcem na pozycji U-24 w tym klubie będzie Casper Henriksson, który w tym roku udanie ścigał się w Krajowej Lidze Żużlowej. Ponadto, rybniczanie prawdopodobnie utrzymają w składzie Rohana Tungate’a, który był kuszony przez Texom Stal Rzeszów. Idealnym zastępcą Grzegorza Walaska ma być z kolei Maksym Drabik, aczkolwiek on ponoć nadal się zastanawia nad wyborem zespołu. W kuluarach nadal także słyszymy o rozmowach z Nicki Pedersenem. Oczywiście piszemy to tylko w kontekście Metalkas 2. Ekstraligi. Gdyby ROW awansował na najwyższy szczebel, cała koncepcja mogłaby się zmienić.

Niemal na ukończeniu jest także budowa składu Abramczyk Polonii Bydgoszcz, która zmierzy się w finale Metalkas 2. Ekstraligi z Innpro ROW-em Rybnik. Do ich zespołu (niezależnie od ligi) mają dołączyć Aleksandr Łoktajew i Gleb Czugunow. W przypadku awansu będą prowadzone też rozmowy z Wiktorem Przyjemskim, czyli najlepszym juniorem ligi. W Polonii pozostanie też Krzysztof Buczkowski, więc jedynymi zagadkami jest obsada pozycji U-24, a także drugi zagraniczny zawodnik (tym może być chociażby Lebiediew).