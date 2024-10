PGE Ekstraliga: Motor wygrywa we Wrocławiu

Jeśli chodzi o podsumowanie występów młodzieżowców w minioną niedzielę, to w juniorskiej gonitwie triumfowali Krawczyk i Lewandowski. Największą zdobycz punktową miał jednak na swoim koncie Oskar Paluch, który w starciu o brąz przywiózł 7 “oczek” i bonus w pięciu startach.

Jeśli chodzi o podsumowanie występów młodzieżowców w minioną niedzielę, to w juniorskiej gonitwie triumfowali Krawczyk i Lewandowski. Największą zdobycz punktową miał jednak na swoim koncie Oskar Paluch, który w starciu o brąz przywiózł 7 “oczek” i bonus w pięciu startach.

Jeśli chodzi o podsumowanie występów młodzieżowców w minioną niedzielę, to w juniorskiej gonitwie triumfowali Krawczyk i Lewandowski. Największą zdobycz punktową miał jednak na swoim koncie Oskar Paluch, który w starciu o brąz przywiózł 7 “oczek” i bonus w pięciu startach.

Podobnie jak rok temu w finale PGE Ekstraligi znalazły się Orlen Oil Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. Pierwsza potyczka odbyła się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przed meczem doszło do wzruszającego momentu, bowiem z miejscowymi kibicami pożegnał się Tai Woffinden, który opuszcza Spartę po 13 latach spędzonych w tym klubie! Brytyjczyk przenosi się na zaplecze PGE Ekstraligi, gdzie będzie reprezentował barwy Texom Stali Rzeszów.

Podobnie jak rok temu w finale PGE Ekstraligi znalazły się Orlen Oil Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. Pierwsza potyczka odbyła się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przed meczem doszło do wzruszającego momentu, bowiem z miejscowymi kibicami pożegnał się Tai Woffinden, który opuszcza Spartę po 13 latach spędzonych w tym klubie! Brytyjczyk przenosi się na zaplecze PGE Ekstraligi, gdzie będzie reprezentował barwy Texom Stali Rzeszów.

Podobnie jak rok temu w finale PGE Ekstraligi znalazły się Orlen Oil Motor Lublin i Betard Sparta Wrocław. Pierwsza potyczka odbyła się w stolicy województwa dolnośląskiego. Przed meczem doszło do wzruszającego momentu, bowiem z miejscowymi kibicami pożegnał się Tai Woffinden, który opuszcza Spartę po 13 latach spędzonych w tym klubie! Brytyjczyk przenosi się na zaplecze PGE Ekstraligi, gdzie będzie reprezentował barwy Texom Stali Rzeszów.