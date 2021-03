Żużel. Za miesiąc rusza liga za ćwierć miliarda!

„Jestem w szoku, myślę, że podobnie jak większość osób, które poznały kwotę kontraktu. To świadczy o tym, jak popularny jest żużel w Polsce i jak silną organizację wszyscy tworzymy. Każdy dokłada do tego produktu swoją cegłę. My, zawodnicy, robimy co w naszej mocy, by mecze były jak najbardziej interesujące, ale nie zapominajmy, że nad tym dziełem pracuje jeszcze armia ludzi. Mam nadzieję, że te środki z nowego kontraktu zostaną właściwie spożytkowane i żużel będzie się dalej rozwijał. Fajnie mieć świadomość, że uczestniczy się w przełomowych dla ukochanej dyscypliny czasach” – stwierdza kapitan Unii Leszno,

.