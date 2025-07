PGE Ekstraliga: podsumowanie 10. kolejki i status Red Bull Juniorskich Asów

. W piątek trójki do swojego konta dopisali

Kulisy produkcji żużlowych strojów. Ile to kosztuje?

W kolejnych biegach nie wydarzyło się nic zaskakującego. Wolne po trzech biegach otrzymał ponownie niepokonany tego dnia Bartosz Zmarzlik, co wykorzystali juniorzy Motoru, którzy w piątek spisywali się bardzo dobrze, zdobywając łącznie 13 „oczek”. Oprócz Zmarzlika bezbłędny był również Jack Holder (11+1 punktów). W ekipie goście najlepiej się prezentował z kolei Max Fricke, który uzbierał 10 „oczek”.

Spartańska walka do końca - Gezet Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 41:49 (75:105 w dwumeczu)

Drugim piątkowym pojedynkiem był mecz Gezet Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław. Mecz zapowiadano jako możliwie nawet najciekawszy podczas tej kolejki i przebieg meczu pokazał, że nie mogliśmy się nudzić! Po dwóch pierwszych seriach górą byli bowiem gospodarze, którzy mieli jednak niewielką przewagę - 4 punktów. Wtedy w Sparcie obudził się między innym Maciej Janowski (trzy trójki w trzech ostatnich biegach!) i goście szybko doprowadzili do remisu.

Ostatnie pięć biegów to był już jednak popis Sparty. Przed 14. biegiem prowadzili co prawda jeszcze tylko 4 „oczkami”, ale w pierwszym nominowanymi wyścigu górą był Janowski i Bewley, przypieczętując wyjazdowy triumf. Najlepiej punktującym zawodnikiem był jednak Artiom Łaguta - autor 13 punktów. U gospodarzy najszybszy był Andrzej Lebiediew, zdobywca 11 „oczek”.

