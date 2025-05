PGE Ekstraliga: Podsumowanie meczów 6. kolejki

Nawet spiker przed zawodami mówił, że to Betard Sparta przyjeżdża do Rybnika jako główny faworyt spotkania. Nic bardziej mylnego, obie drużyny mają przedstawione inne cele na ten sezon. Goście szybko potwierdzili swoją klasę, prowadząc po dwóch seriach już 14 punktami! Na torze szalał zwłaszcza Brady Kurtz, który jeszcze rok temu był zawodnikiem klubu z Rybnika. Świetny początek zanotował też Marcel Kowolik. Junior wrocławian wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi.

Nawet spiker przed zawodami mówił, że to Betard Sparta przyjeżdża do Rybnika jako główny faworyt spotkania. Nic bardziej mylnego, obie drużyny mają przedstawione inne cele na ten sezon. Goście szybko potwierdzili swoją klasę, prowadząc po dwóch seriach już 14 punktami! Na torze szalał zwłaszcza Brady Kurtz, który jeszcze rok temu był zawodnikiem klubu z Rybnika. Świetny początek zanotował też Marcel Kowolik. Junior wrocławian wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi.

Nawet spiker przed zawodami mówił, że to Betard Sparta przyjeżdża do Rybnika jako główny faworyt spotkania. Nic bardziej mylnego, obie drużyny mają przedstawione inne cele na ten sezon. Goście szybko potwierdzili swoją klasę, prowadząc po dwóch seriach już 14 punktami! Na torze szalał zwłaszcza Brady Kurtz, który jeszcze rok temu był zawodnikiem klubu z Rybnika. Świetny początek zanotował też Marcel Kowolik. Junior wrocławian wygrał swoje dwa pierwsze wyścigi.