Po 8. kolejce PGE Ekstraligi: Pierwsza porażka mistrzów z Lublina

Tymi trzema słowami chyba najlepiej można podsumować mecz pomiędzy Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa a Betard Spartą Wrocław. Spotkanie rozpoczęło się z opóźnieniem. Powód? Urwanie chmury nad Częstochową. Sędzia zawodów po krótkich pracach zaprosił żużlowców do próby toru, a po jej zakończeniu stwierdził, że można ruszać z spotkaniem.

Spotkanie nie obfitowało w wiele ciekawych akcji, bowiem tor był wymagający. Na torze położył się chociażby Bartłomiej Kowalski. Zawodnik gości nie spieszył się z opuszczeniem toru, za co otrzymał czerwoną kartkę. Groźne upadki notowali z kolei Artiom Łaguta i Maciej Janowski.

Hitem kolejki było rewanżowe starcie między PRES Grupą Deweloperską Toruń a Orlen Oil Motorem Lublin. Tydzień temu to mistrzowie Polski pewnie wygrali w tym pojedynku. Wiedzieli jednak, że na Motoarenie czekają ich znacznie trudniejsze warunki.

