PGE Ekstraliga: Najnowsze plotki transferowe przed sezonem 2026

Tak jak pisaliśmy miesiąc temu, najgłośniejszy transfer przeprowadzi Stelmet Falubaz Zielona Góra, podpisując umowę z jednym z liderów Orlen Oil Motoru Lublin, Dominikiem Kuberą. Klub z “Myszką Miki” na plastronach dokonał także innych ciekawych ruchów na rynku. Jednym z nich jest podpisanie kontraktu z Damianem Ratajczakiem, który na ten sezon był jedynie wypożyczony do Falubazu. Oznacza to, że zielonogórski klub będzie musiał zapłacić Fogo Unii Leszno sporą kwotę za ekwiwalent szkoleniowy. Z drugiej strony taka inwestycja pewnie się opłaci, bo Ratajczak pozostanie w Falubazie na parę sezonów.
Okno transferowe to również czas rozstań. Falubaz opuści Jarosław Hampel, który obniżył formę w tym sezonie oraz Rasmus Jensen. Tego drugiego zastąpić ma Andrzej Lebiediew, który jeździ obecnie dla… derbowego rywala zielonogórzan, czyli Gezet Stali Gorzów. Zagadką jest obsada pozycji U-24, ale słyszymy, że coraz bliżej porozumienia jest Keynan Rew.
Potencjalny skład Falubazu na sezon 2026: Kubera, Prz. Pawlicki, Madsen, Lebiediew, Rew, Ratajczak, Hurysz.
Ciekawie dzieje się u derbowego rywala Falubazu, czyli Gezet Stali Gorzów. Wiele mówiło się o odejściu Oskara Fajfera (dogadywał się już nawet z klubami Metalkas 2. Ekstraligi), zaś teraz nie jest to do końca pewne, bowiem w Gorzowie pojawiła się bowiem koncepcja jazdy z zagranicznym juniorem, czyli Adamem Bednarem z Czech. Wtedy w składzie potrzebny byłby kolejny polski senior, a byłby nim właśnie Oskar Fajfer lub Gleb Czugunow.
Ponadto, Stal znalazła polskiego zawodnika na pozycję U-24, co jednak jest trudnym wyzwaniem na rynku transferowym. Mowa o Jakubie Krawczyku, który ma dołączyć do gorzowskiego klubu na roczne wypożyczenie z Betard Sparty Wrocław. Jeszcze jednym nowym polskim żużlowcem w kadrze ekipy Piotra Śwista ma zostać Paweł Przedpełski, który jest jednym z najlepszych zawodników w Metalkas 2. Ekstralidze. Wcześniej pisaliśmy o tym, że do Stali dołączy Jack Holder w zamian za Martina Vaculika. Udało się też dogadać z Andersem Thomsenem, który był kuszony przez inne ekstraligowe zespoły.
Potencjalny skład Stali na sezon 2026: Thomsen, Holder, Przedpełski, Fajfer (Czugunow), Krawczyk, Paluch, Bednar.
Tak jak pisaliśmy wcześniej, Orlen Oil Motor Lublin pożegna się z Kuberą, Holderem i Przyjemskim (ten przechodzi do macierzystego klubu z Bydgoszczy. W miejsce seniorów wylądują Kacper Woryna i Martin Vaculik. Z kolei drugim juniorem będzie obecny zawodnik Motoru, Bartosz Jaworski, który ostatnio sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 19.
Potencjalny skład Motoru na sezon 2026: Zmarzlik, Woryna, Lindgren, Vaculik, Cierniak, Bańbor, Jaworski.
Najmniej dzieje się w Betard Sparcie Wrocław. Tam jedyną stratą na przyszły sezon będzie brak Jakuba Krawczyka na pozycji młodzieżowca, bowiem ten kończy wiek juniora. Wiele więc wskazuje na to, że juniorską parą Sparty będzie Marcel Kowolik i Nikodem Mikołajczyk. Aczkolwiek, sytuacje z przeszłości mówią, że wrocławska ekipa lubi wyciągnąć coś z kapelusza, a jest przecież kilka ciekawych młodzieżowców na zapleczu PGE Ekstraligi…
Potencjalny skład Sparty na sezon 2026: Łaguta, Kurtz, Janowski, Bewley, Kowalski, Kowolik, Mikołajczyk.
Do kosmetycznej zmiany dojdzie też w PRES Grupie Deweloperskiej Toruń. Wiek zawodnika U-24 skończy Jan Kvech (którego chciałby chociażby INNPRO ROW). Jego miejsce ma zająć Bastian Pedersen, który jest już zakontraktowany w Toruniu od paru sezonów. W mediach można przeczytać, że jednym z kandydatów do składu jest jeszcze Mathias Pollestad, ale z naszych informacji wynika, że jest już po słowie w innym klubie.
Potencjalny skład PRES-u na sezon 2026: Dudek, Sajfutdinow, Lambert, Michelsen, Pedersen, Kawczyński, Duchiński.
Wyżej wspomniany Pollestad ma zostać zawodnikiem U-24 w ekipie Bayersystem GKM-u Grudziądz. Tam bowiem zwolni się ta pozycja, bowiem Jakub Miśkowiak skończy dopuszczalny wiek. Po historycznym sezon (pierwszy awans do bezpośredniej walki o medale) GKM chce się jeszcze bardziej wzmocnić. Zespół opuści Jaimon Lidsey, a w jego miejsce ma przyjść Maksym Drabikiem, aczkolwiek ten transfer nie jest jeszcze pewny na sto procent. Na stole polskiego seniora leży jednak bardzo dobra oferta. Gdyby Drabik jakimś cudem pozostał jednak w ROW-ie (lub wybrałby inny klub), to opcją rezerwową ma być Jakub Miśkowiak.
Potencjalny skład GKM-u na sezon 2026: Jepsen Jensen, Fricke, Tarasienko, Drabik (?), Pollestad, Małkiewicz, Przanowski.
Pozostały dwa kluby PGE Ekstraligi z obecnego sezonu, czyli Krono-Plast Włókniarz Częstochowa i INNPRO ROW Rybnik, nie mają praktycznie nikogo dogadanego na przyszły sezon. Oczywiście spaść z ligi może ciągle Gezet Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra, co spowoduje wielki przewrót na rynku, aczkolwiek po pierwszych meczach play-down wydaje się to średnio realne.
Włókniarz ma ogromny problem, bowiem Piotr Pawlicki ma dołączyć do Fogo Unii Leszno w momencie ich awansu do PGE Ekstraligi (a jest na to ogromna szansa), a Jason Doyle może jeździć w Metalkas 2. Ekstralidze w barwach Cellfast Wilków Krosno, gdzie czeka na niego gwiazdorski kontrakt jak na tę ligę!
W ROW-ie z kolei dogadani są tylko z Rohanem Tungatem, aczkolwiek prezes Mrozek ciągle liczy na przedłużenie kontraktu z Maksymem Drabikiem, jeśli ROW utrzyma się w lidze. Jeśli częstochowianie lub rybniczanie utrzymają się w lidze, to pewnie będą musieli sięgnąć po kogoś z listy: Hampel, Miśkowiak, Lidsey. Dostępne będą pewnie jeszcze inne nazwiska, które jednak nie będą robić szału na PGE Ekstraligę…
W finale Metalkas 2. Ekstraligi spotkają się zapewne kluby z Leszna i Bydgoszczy. Oba zespoły mają już niemal gotowe składy na PGE Ekstraligę w razie awansu, które wyglądałyby solidniej od tych z Rybnika i Częstochowy! Słyszymy, że ekipa Polonii myśli jeszcze o zrobieniu jakiegoś hitu, gdyby udało im się awansować. Bydgoszczanie wcześniej próbowali namówić Maksa Fricke’a, a teraz słyszymy, że mogliby rozpocząć także walkę o Jasona Doyle’a.
Potencjalny skład Unii na sezon 2026: Pi. Pawlicki, Kołodziej, Zengota, Cook, Parnicki, Mencel, Mania.
Potencjalny skład Polonii na sezon 2026: Woźniak, Przyjemski, Huckenbeck, Łoktajew, Doyle (?), Pawełczak, Andrzejewski.