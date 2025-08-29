PGE Ekstraliga: Najnowsze plotki transferowe przed sezonem 2026

Tak jak pisaliśmy miesiąc temu, najgłośniejszy transfer przeprowadzi Stelmet Falubaz Zielona Góra, podpisując umowę z jednym z liderów Orlen Oil Motoru Lublin, Dominikiem Kuberą . Klub z “Myszką Miki” na plastronach dokonał także innych ciekawych ruchów na rynku. Jednym z nich jest podpisanie kontraktu z Damianem Ratajczakiem , który na ten sezon był jedynie wypożyczony do Falubazu. Oznacza to, że zielonogórski klub będzie musiał zapłacić Fogo Unii Leszno sporą kwotę za ekwiwalent szkoleniowy. Z drugiej strony taka inwestycja pewnie się opłaci, bo Ratajczak pozostanie w Falubazie na parę sezonów.

Okno transferowe to również czas rozstań. Falubaz opuści Jarosław Hampel , który obniżył formę w tym sezonie oraz Rasmus Jensen. Tego drugiego zastąpić ma Andrzej Lebiediew , który jeździ obecnie dla… derbowego rywala zielonogórzan, czyli Gezet Stali Gorzów. Zagadką jest obsada pozycji U-24, ale słyszymy, że coraz bliżej porozumienia jest Keynan Rew .

Potencjalny skład Falubazu na sezon 2026: Kubera, Prz. Pawlicki, Madsen, Lebiediew, Rew, Ratajczak, Hurysz.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Ciekawie dzieje się u derbowego rywala Falubazu, czyli Gezet Stali Gorzów . Wiele mówiło się o odejściu Oskara Fajfera (dogadywał się już nawet z klubami Metalkas 2. Ekstraligi), zaś teraz nie jest to do końca pewne, bowiem w Gorzowie pojawiła się bowiem koncepcja jazdy z zagranicznym juniorem, czyli Adamem Bednarem z Czech. Wtedy w składzie potrzebny byłby kolejny polski senior, a byłby nim właśnie Oskar Fajfer lub Gleb Czugunow .

Ponadto, Stal znalazła polskiego zawodnika na pozycję U-24, co jednak jest trudnym wyzwaniem na rynku transferowym. Mowa o Jakubie Krawczyku , który ma dołączyć do gorzowskiego klubu na roczne wypożyczenie z Betard Sparty Wrocław . Jeszcze jednym nowym polskim żużlowcem w kadrze ekipy Piotra Świst a ma zostać Paweł Przedpełski , który jest jednym z najlepszych zawodników w Metalkas 2. Ekstralidze. Wcześniej pisaliśmy o tym, że do Stali dołączy Jack Holder w zamian za Martina Vaculika . Udało się też dogadać z Andersem Thomsenem , który był kuszony przez inne ekstraligowe zespoły.

Potencjalny skład Stali na sezon 2026: Thomsen, Holder, Przedpełski, Fajfer (Czugunow), Krawczyk, Paluch, Bednar.

Tak jak pisaliśmy wcześniej, Orlen Oil Motor Lublin pożegna się z Kuberą, Holderem i Przyjemskim (ten przechodzi do macierzystego klubu z Bydgoszczy. W miejsce seniorów wylądują Kacper Woryna i Martin Vaculik . Z kolei drugim juniorem będzie obecny zawodnik Motoru, Bartosz Jaworski , który ostatnio sięgnął po mistrzostwo Europy do lat 19.

Potencjalny skład Motoru na sezon 2026: Zmarzlik, Woryna, Lindgren, Vaculik, Cierniak, Bańbor, Jaworski.

Najmniej dzieje się w Betard Sparcie Wrocław . Tam jedyną stratą na przyszły sezon będzie brak Jakuba Krawczyka na pozycji młodzieżowca, bowiem ten kończy wiek juniora. Wiele więc wskazuje na to, że juniorską parą Sparty będzie Marcel Kowolik i Nikodem Mikołajczyk . Aczkolwiek, sytuacje z przeszłości mówią, że wrocławska ekipa lubi wyciągnąć coś z kapelusza, a jest przecież kilka ciekawych młodzieżowców na zapleczu PGE Ekstraligi…

Potencjalny skład Sparty na sezon 2026: Łaguta, Kurtz, Janowski, Bewley, Kowalski, Kowolik, Mikołajczyk.

PGE Ekstraliga © Zuzanna Kloskowska

Do kosmetycznej zmiany dojdzie też w P RES Grupie Deweloperskiej Toruń . Wiek zawodnika U-24 skończy Jan Kvech (którego chciałby chociażby INNPRO ROW). Jego miejsce ma zająć Bastian Pedersen , który jest już zakontraktowany w Toruniu od paru sezonów. W mediach można przeczytać, że jednym z kandydatów do składu jest jeszcze Mathias Pollestad , ale z naszych informacji wynika, że jest już po słowie w innym klubie.

Potencjalny skład PRES-u na sezon 2026: Dudek, Sajfutdinow, Lambert, Michelsen, Pedersen, Kawczyński, Duchiński.

Wyżej wspomniany Pollestad ma zostać zawodnikiem U-24 w ekipie Bayersystem GKM-u Grudziądz . Tam bowiem zwolni się ta pozycja, bowiem Jakub Miśkowiak skończy dopuszczalny wiek. Po historycznym sezon (pierwszy awans do bezpośredniej walki o medale) GKM chce się jeszcze bardziej wzmocnić. Zespół opuści Jaimon Lidsey, a w jego miejsce ma przyjść Maksym Drabikiem , aczkolwiek ten transfer nie jest jeszcze pewny na sto procent. Na stole polskiego seniora leży jednak bardzo dobra oferta. Gdyby Drabik jakimś cudem pozostał jednak w ROW-ie (lub wybrałby inny klub), to opcją rezerwową ma być Jakub Miśkowiak.

Potencjalny skład GKM-u na sezon 2026: Jepsen Jensen, Fricke, Tarasienko, Drabik (?), Pollestad, Małkiewicz, Przanowski.

3 min Mateusz Cierniak po sezonie 2023 z wizytą w APC - zobacz video Zobacz, jak wyglądały treningi i badania Mateusza Cierniaka w Red Bull Athlete Performance Center w Austrii.

Pozostały dwa kluby PGE Ekstraligi z obecnego sezonu, czyli Krono-Plast Włókniarz Częstochowa i INNPRO ROW Rybnik , nie mają praktycznie nikogo dogadanego na przyszły sezon. Oczywiście spaść z ligi może ciągle Gezet Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra, co spowoduje wielki przewrót na rynku, aczkolwiek po pierwszych meczach play-down wydaje się to średnio realne.

Włókniarz ma ogromny problem, bowiem Piotr Pawlicki ma dołączyć do Fogo Unii Leszno w momencie ich awansu do PGE Ekstraligi (a jest na to ogromna szansa), a Jason Doyle może jeździć w Metalkas 2. Ekstralidze w barwach Cellfast Wilków Krosno , gdzie czeka na niego gwiazdorski kontrakt jak na tę ligę!

W ROW-ie z kolei dogadani są tylko z Rohanem Tungatem , aczkolwiek prezes Mrozek ciągle liczy na przedłużenie kontraktu z Maksymem Drabikiem , jeśli ROW utrzyma się w lidze. Jeśli częstochowianie lub rybniczanie utrzymają się w lidze, to pewnie będą musieli sięgnąć po kogoś z listy: Hampel, Miśkowiak, Lidsey. Dostępne będą pewnie jeszcze inne nazwiska, które jednak nie będą robić szału na PGE Ekstraligę…

W finale Metalkas 2. Ekstraligi spotkają się zapewne kluby z Leszna i Bydgoszczy. Oba zespoły mają już niemal gotowe składy na PGE Ekstraligę w razie awansu, które wyglądałyby solidniej od tych z Rybnika i Częstochowy! Słyszymy, że ekipa Polonii myśli jeszcze o zrobieniu jakiegoś hitu, gdyby udało im się awansować. Bydgoszczanie wcześniej próbowali namówić Maksa Fricke’a , a teraz słyszymy, że mogliby rozpocząć także walkę o Jasona Doyle’a.

Potencjalny skład Unii na sezon 2026: Pi. Pawlicki, Kołodziej, Zengota, Cook, Parnicki, Mencel, Mania.

Potencjalny skład Polonii na sezon 2026: Woźniak, Przyjemski, Huckenbeck, Łoktajew, Doyle (?), Pawełczak, Andrzejewski.