PGE Ekstraliga: Sprawdź pełen terminarz na sezon 2026

Tak jak w ubiegłych latach, mecze PGE Ekstraligi będzie można oglądać na antenach Canal+, który głównym nadawcą tych rozgrywek. Ekstraliga Żużlowa czeka jednak jeszcze na decyzję telewizji na temat ewentualnego sublicencjobiorcy.

Z ciekawych spraw dotyczących terminarza, można zauważyć, że PGE Ekstraliga odeszła w 2026 roku od “lustrzanego” kalendarza. Dosyć długo będzie trwać także “wakacyjna” przerwa, bowiem 11. kolejka zakończy się 5 lipca 2026 roku, a kolejna runda ruszy dopiero 2 sierpnia. Tak jak jak w minionym sezonie, po fazie zasadniczej tabela zostanie podzielona na fazę play-off (kluby z pozycji 1-4) oraz play-down (5-8).

Najciekawszym spotkaniem pierwszej kolejki zapowiada się starcie Orlen Oil Motoru Lublin z PRES Grupą Deweloperską Toruń. Przypomnijmy, że obie ekipy zmierzyły się ze sobą w finale PGE Ekstraligi w tym roku. Wtedy w zaciętym dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Torunia.

Na ten moment nie wiemy jednak, które mecze będą się odbywać w piątki, a które w niedzielę. Jak podała PGE Ekstraliga w komunikacie, najpóźniej sześć tygodni przed każdą kolejką, będzie wydawane ogłoszenie na ten temat.

Przyszłorocznego Drużynowego Mistrza Polski poznamy prawdopodobnie 27 września 2026 roku - wtedy zaplanowano rewanżowe spotkanie finału PGE Ekstraligi. No chyba, że gospodarzem miałaby być wtedy ekipa z Torunia. Wtedy przez rundę Grand Prix w tym mieście, rewanż odbyłby się dokładnie tydzień później, czyli 4 października 2026 roku.

PGE Ekstraliga oprócz terminów ligowych meczów ogłosiła także termin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi. Impreza odbędzie się już 28 marca 2026 roku na torze w Łodzi.

Terminarz PGE Ekstraligi:

I runda (10 i 12 kwietnia):

Bayersystem GKM Grudziądz - Gezet Stal Gorzów

Fogo Unia Leszno - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra

II runda (17 i 19 kwietnia):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin

Gezet Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Bayersystem GKM Grudziądz

III runda (24 I 26 kwietnia):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

Fogo Unia Leszno - Gezet Stal Gorzów

Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra

IV runda (3 i 24 maja):

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz

Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno

Gezet Stal Gorzów - Orlen Oil Motor Lublin

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

V runda (8 i 10 maja):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów

Bayersystem GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno

Orlen Oil Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra

VI runda (15 i 17 maja):

Gezet Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Fogo Unia Leszno - Orlen Oil Motor Lublin

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń

VII runda (29 i 31 maja):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław

Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

VIII runda (12 i 14 czerwca):

Bayersystem GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Fogo Unia Leszno - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Orlen Oil Motor Lublin - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Betard Sparta Wrocław - Gezet Stal Gorzów

IX runda (19 i 21 czerwca):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno

Gezet Stal Gorzów - Bayersystem GKM Grudziądz

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław

X runda (26 i 28 czerwca):

Gezet Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Betard Sparta Wrocław - Bayersystem GKM Grudziądz

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin

XI runda (3 i 5 lipca):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

Orlen Oil Motor Lublin - Gezet Stal Gorzów

XII runda (2 i 9 sierpnia):

Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

Fogo Unia Leszno - Bayersystem GKM Grudziądz

Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin

Stelmet Falubaz Zielona Góra - PRES Grupa Deweloperska Toruń

XIII runda (14 i 16 sierpnia):

Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Bayersystem GKM Grudziądz

Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Gezet Stal Gorzów

XIV runda (21 i 23 sierpnia):

Gezet Stal Gorzów - PRES Grupa Deweloperska Toruń

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin

Fogo Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra

Betard Sparta Wrocław - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa

XV runda:

Play-off: 6 września

Play-down: 30 sierpnia

XVI runda:

Play-off: 13 września

Play-down: 4 września

XVII runda:

Play-off: 20 września

Play-down: 13 września

XVII runda:

Play-off: 27 września*

Play-down: 18 września

* Jeżeli ekipa z Torunia będzie gospodarzem tego meczu, termin spotkania zostanie przeniesiony na 4 października 2026 r.

Baraże o PGE Ekstraligę - 27 września i 4 października