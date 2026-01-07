PGE Ekstraliga: Sprawdź pełen terminarz na sezon 2026

Tak jak w ubiegłych latach, mecze PGE Ekstraligi będzie można oglądać na antenach Canal+, który głównym nadawcą tych rozgrywek. Ekstraliga Żużlowa czeka jednak jeszcze na decyzję telewizji na temat ewentualnego sublicencjobiorcy.
Z ciekawych spraw dotyczących terminarza, można zauważyć, że PGE Ekstraliga odeszła w 2026 roku od “lustrzanego” kalendarza. Dosyć długo będzie trwać także “wakacyjna” przerwa, bowiem 11. kolejka zakończy się 5 lipca 2026 roku, a kolejna runda ruszy dopiero 2 sierpnia. Tak jak jak w minionym sezonie, po fazie zasadniczej tabela zostanie podzielona na fazę play-off (kluby z pozycji 1-4) oraz play-down (5-8).
Najciekawszym spotkaniem pierwszej kolejki zapowiada się starcie Orlen Oil Motoru Lublin z PRES Grupą Deweloperską Toruń. Przypomnijmy, że obie ekipy zmierzyły się ze sobą w finale PGE Ekstraligi w tym roku. Wtedy w zaciętym dwumeczu lepsza okazała się drużyna z Torunia.
Na ten moment nie wiemy jednak, które mecze będą się odbywać w piątki, a które w niedzielę. Jak podała PGE Ekstraliga w komunikacie, najpóźniej sześć tygodni przed każdą kolejką, będzie wydawane ogłoszenie na ten temat.
Przyszłorocznego Drużynowego Mistrza Polski poznamy prawdopodobnie 27 września 2026 roku - wtedy zaplanowano rewanżowe spotkanie finału PGE Ekstraligi. No chyba, że gospodarzem miałaby być wtedy ekipa z Torunia. Wtedy przez rundę Grand Prix w tym mieście, rewanż odbyłby się dokładnie tydzień później, czyli 4 października 2026 roku.
PGE Ekstraliga oprócz terminów ligowych meczów ogłosiła także termin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi. Impreza odbędzie się już 28 marca 2026 roku na torze w Łodzi.
Terminarz PGE Ekstraligi:
I runda (10 i 12 kwietnia):
Bayersystem GKM Grudziądz - Gezet Stal Gorzów
Fogo Unia Leszno - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń
Betard Sparta Wrocław - Stelmet Falubaz Zielona Góra
II runda (17 i 19 kwietnia):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin
Gezet Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Fogo Unia Leszno
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Bayersystem GKM Grudziądz
III runda (24 I 26 kwietnia):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - PRES Grupa Deweloperska Toruń
Bayersystem GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław
Fogo Unia Leszno - Gezet Stal Gorzów
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra
IV runda (3 i 24 maja):
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Bayersystem GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno
Gezet Stal Gorzów - Orlen Oil Motor Lublin
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
V runda (8 i 10 maja):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Gezet Stal Gorzów
Bayersystem GKM Grudziądz - Fogo Unia Leszno
Orlen Oil Motor Lublin - Betard Sparta Wrocław
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Stelmet Falubaz Zielona Góra
VI runda (15 i 17 maja):
Gezet Stal Gorzów - Stelmet Falubaz Zielona Góra
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Fogo Unia Leszno - Orlen Oil Motor Lublin
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń
VII runda (29 i 31 maja):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno
VIII runda (12 i 14 czerwca):
Bayersystem GKM Grudziądz - Stelmet Falubaz Zielona Góra
Fogo Unia Leszno - PRES Grupa Deweloperska Toruń
Orlen Oil Motor Lublin - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Betard Sparta Wrocław - Gezet Stal Gorzów
IX runda (19 i 21 czerwca):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Fogo Unia Leszno
Gezet Stal Gorzów - Bayersystem GKM Grudziądz
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław
X runda (26 i 28 czerwca):
Gezet Stal Gorzów - Fogo Unia Leszno
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Betard Sparta Wrocław - Bayersystem GKM Grudziądz
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Orlen Oil Motor Lublin
XI runda (3 i 5 lipca):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Stelmet Falubaz Zielona Góra
Bayersystem GKM Grudziądz - PRES Grupa Deweloperska Toruń
Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław
Orlen Oil Motor Lublin - Gezet Stal Gorzów
XII runda (2 i 9 sierpnia):
Gezet Stal Gorzów - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
Fogo Unia Leszno - Bayersystem GKM Grudziądz
Betard Sparta Wrocław - Orlen Oil Motor Lublin
Stelmet Falubaz Zielona Góra - PRES Grupa Deweloperska Toruń
XIII runda (14 i 16 sierpnia):
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Bayersystem GKM Grudziądz
Orlen Oil Motor Lublin - Fogo Unia Leszno
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Gezet Stal Gorzów
XIV runda (21 i 23 sierpnia):
Gezet Stal Gorzów - PRES Grupa Deweloperska Toruń
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin
Fogo Unia Leszno - Stelmet Falubaz Zielona Góra
Betard Sparta Wrocław - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa
XV runda:
Play-off: 6 września
Play-down: 30 sierpnia
XVI runda:
Play-off: 13 września
Play-down: 4 września
XVII runda:
Play-off: 20 września
Play-down: 13 września
XVII runda:
Play-off: 27 września*
Play-down: 18 września
* Jeżeli ekipa z Torunia będzie gospodarzem tego meczu, termin spotkania zostanie przeniesiony na 4 października 2026 r.
Baraże o PGE Ekstraligę - 27 września i 4 października