Żużlowy sezon 2025 w statystyce. 10 liczb, które mogą cię zaskoczyć!

Żużlowy rok 2025 za nami. W wielkim finale PGE Ekstraligi PRES Toruń pokonał Orlen Oil Motor Lublin . Sezon dostarczył wielu niezapominanych wrażeń i w wielu aspektach będzie na długo zapamiętany przez statystyków. Wybraliśmy dla was 10 danych liczbowych, które pokazują, jak szalone były ostatnie rozgrywki ligowe w Polsce.

17

Tyle lat musiał czekać zespół z Torunia na Drużynowe Mistrzostwo Polski. Poprzedni tytuł „Anioły” wywalczyły w 2008 roku. W sumie mają na koncie 5 złotych medali, 7 srebrnych oraz 9 brązowych.

92

Tyle punktów zdobyła drużyna toruńska w finałowej rywalizacji. Na własnym stadionie zawodnicy trenera Piotra Barona wygrali pokonali Motor 54:36. Rewanż w Lublinie przegrali różnicą 14 punktów, ale w dwumeczu zachowali 4 punkty przewagi i sięgnęli po upragnione złoto.

5

Przez tyle lat drużyna z Lublina nieprzerwanie melduje się w wielkim finale. Nikt przed Motorem nie zanotował takiej serii w czasie, w którym w Ekstralidze obowiązuje system play – off. Ostatnim zespołem, który przez 5 kolejnych lat kończył ligę ze złotym lub srebrnym medalem była Stal Gorzów, w latach… ’70 XX wieku!

7

Po raz siódmy najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej ligi żużlowej został Bartosz Zmarzlik. W sezonie 2025 sześciokrotny mistrz świata osiągnął średnią biegopunktową na poziomie 2,64. W tabelach wszech czasów Zmarzlik zrównał się z Tomaszem Gollobem – żaden inny zawodnik w historii nie zostawał częściej najlepszym zawodnikiem ligi.

Wiktor Przyjemski © Tomasz Charęza / Odrastudio

2,9

Tak niebotyczną średnią w wyścigach młodzieżowych uzyskał zwycięzca serii Red Bull Juniorskie Asy, Wiktor Przyjemski . Zawodnik Motoru Lublin wystartował w 16 biegach juniorskich i… wygrał aż 14 z nich! Na swoim domowym torze, w starcie młodzieżowym Przyjemski nie dał się pokonać żadnemu rywalowi. RB Juniorskie Asy wygrał po raz drugi w karierze.

68

Najskuteczniejszą parę PGE Ekstraligi stworzyli Patryk Dudek i Robert Lambert. Duet z mistrzowskiej ekipy wystartował w 40 wspólnych wyścigach – wygrywając 28 z nich. „Duzers” i „Lambo” wypracowali w tych biegach imponujący bilans małych punktów na poziomie +68!

15

Fantastyczny wynik w kategorii małych punktów wykręcił w tym roku Motor. Lublinianie wygrali fazę zasadniczą zgarniając komplet punktów bonusowych i uzyskując bilans małych punktów meczowych na poziomie +260. Żeby znaleźć lepsze osiągi, musimy cofnąć się aż o 15 lat – w sezonie 2010 Unia Leszno miała aż 267 punktów na plusie.

Wiktor Przyjemski © Konrad Swierad / imago sport / Forum

20

Jeszcze dłużej musiało minąć, by Ekstraligę wygrała drużyna, która zajęła 3. miejsce po fazie zasadniczej. Tak było w tym roku – zespół z Torunia ustępował po 14 kolejkach ekipom z Lublina i Wrocławia, ale okazał się najlepszy w play – offach. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2005, gdy złoto wywalczyła 3. po fazie zasadniczej Unia Tarnów.

Robert Lambert in Torun © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

98

W tylu wyścigach wystartował w tym sezonie Michael Jepsen Jensen. Duńczyk był najbardziej zapracowanym żużlowcem PGE Ekstraligi. To pierwszy przypadek od czterech lat, by zawodnik z największą liczbą startów miał ich mniej, niż 100.

7

Tyle literek „w” skompletował w tym roku Bartłomiej Kowalski. Zawodnik Betard Sparty Wrocław był najczęściej wykluczanym żużlowcem PGE Ekstraligi w 2025 roku.

O ostrej rywalizacji o Drużynowe Mistrzostwo Polski opowiada serial "Jazda o złoto". Premierowe odcinki możecie oglądać w kolejne niedziele w Canal+