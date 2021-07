Słońce, plaża i esport... czy da się to połączyć?

Marcin Gortat wchodzi w esport. Chce go w swoich …

Imprezy esportowe na świeżym powietrzu to raczej rzadkość w tej branży. Zazwyczaj mówiąc o rywalizacji w grach komputerowych myślimy o zamkniętych studiach czy arenach, sztucznym oświetleniu i mniej lub bardziej wydolnej klimatyzacji.

. Ekipy miały o co walczyć, bowiem w puli nagród znalazło się aż 25 000 złotych. Co więcej, zwycięzca brał wszystko, a to tylko podgrzało gorącą już atmosferę!

Główną atrakcją imprezy były oczywiście rozgrywki w CS:GO z udziałem czterech topowych drużyn. Byli to zwycięzcy kwalifikacji, M1 Eden i Izako Boars, a także doskonale znani fanom Polskiej Ligi Esportowejfinaliści PGE Dywizji Mistrzowskiej, MAD DOG'S PACT i

W pierwszym meczu rozgrywek obyło się bez większych niespodzianek. Zwycięzcy poprzedniej edycji, Illuminar Gaming, potrzebowali aż 60 regulaminowych rund na dwóch mapach, by pokonać M1 Eden. W drugim, na papierze bardziej emocjonującym spotkaniu, triumfowała ekipa Izako Boars, ale MAD DOG'S PACT tanio skóry nie sprzedała.

W pierwszym meczu rozgrywek obyło się bez większych niespodzianek. Zwycięzcy poprzedniej edycji, Illuminar Gaming, potrzebowali aż 60 regulaminowych rund na dwóch mapach, by pokonać M1 Eden. W drugim, na papierze bardziej emocjonującym spotkaniu, triumfowała ekipa Izako Boars, ale MAD DOG'S PACT tanio skóry nie sprzedała.

W pierwszym meczu rozgrywek obyło się bez większych niespodzianek. Zwycięzcy poprzedniej edycji, Illuminar Gaming, potrzebowali aż 60 regulaminowych rund na dwóch mapach, by pokonać M1 Eden. W drugim, na papierze bardziej emocjonującym spotkaniu, triumfowała ekipa Izako Boars, ale MAD DOG'S PACT tanio skóry nie sprzedała.

Ostatecznie w emocjonującym finale na plaży spotkali się zawodnicy Illuminar Gaming i Izako Boars. Mecz ten sprostał oczekiwaniom. Najpierw piaszczysty de_dust2 padł łupem Dzików, którzy stracili zaledwie 4 rundy. Illuminar Gaming zdołał odbić się na de_nuke, jednak z pewnością nie było to łatwe zwycięstwo. Wielki finał, już po zachodzie słońca, rozstrzygnięto na de_vertigo, a po tytuł mistrzowski sięgnął zespół Izako Boars! Samo trofeum pojawiło się na scenie w wyjątkowych okolicznościach. Puchar został bowiem... wyłowiony z Bałtyku przez hosta imprezy, Filipa "Testree" Mątowskiego!

Ostatecznie w emocjonującym finale na plaży spotkali się zawodnicy Illuminar Gaming i Izako Boars. Mecz ten sprostał oczekiwaniom. Najpierw piaszczysty de_dust2 padł łupem Dzików, którzy stracili zaledwie 4 rundy. Illuminar Gaming zdołał odbić się na de_nuke, jednak z pewnością nie było to łatwe zwycięstwo. Wielki finał, już po zachodzie słońca, rozstrzygnięto na de_vertigo, a po tytuł mistrzowski sięgnął zespół Izako Boars! Samo trofeum pojawiło się na scenie w wyjątkowych okolicznościach. Puchar został bowiem... wyłowiony z Bałtyku przez hosta imprezy, Filipa "Testree" Mątowskiego!

Ostatecznie w emocjonującym finale na plaży spotkali się zawodnicy Illuminar Gaming i Izako Boars. Mecz ten sprostał oczekiwaniom. Najpierw piaszczysty de_dust2 padł łupem Dzików, którzy stracili zaledwie 4 rundy. Illuminar Gaming zdołał odbić się na de_nuke, jednak z pewnością nie było to łatwe zwycięstwo. Wielki finał, już po zachodzie słońca, rozstrzygnięto na de_vertigo, a po tytuł mistrzowski sięgnął zespół Izako Boars! Samo trofeum pojawiło się na scenie w wyjątkowych okolicznościach. Puchar został bowiem... wyłowiony z Bałtyku przez hosta imprezy, Filipa "Testree" Mątowskiego!