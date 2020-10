Phasmophobia - czy to najlepsza gra do zabawy w halloween?

- bo właśnie o tej grze z trudną do wymówienia nazwą mówimy - może kojarzyć się wielu z popularnymi w Stanach Zjednoczonych śledztwami parapsychologicznymi, których celem jest poznanie ducha pojawiającego się w nawiedzonym przez niego miejscu, a następnie rozpoznanie go - by wiedzieć jak się z nim rozprawić. I w skrócie... właśnie tym zajmujemy się podczas gry w Phasmophobii! Czy to

. Teraz jednak rosnącym błyskawicznie zainteresowaniem cieszy się zupełnie inna produkcja, w przeciwieństwie do dwóch wymienionych wcześniej wcale nie taka kolorowa i rozkoszna, a mroczna i straszna. I wszystko wskazuje na to, że tytuł ten przejmie pałeczkę produkcji wzbudzającej największe emocje wśród graczy na całym świecie.

Strach się bać i w Phasmophobię grać!

Produkcja dostępna jest na tę chwilę we wczesnym dostępie (bardzo wczesnym, bo nie wszystkie elementy gry są idealne). Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz warto wydać te 51 złotych bez grosza, aby zanurzyć się w mroczny świat Phasmophobii wywołujący ciarki na plecach. Za produkcję gry odpowiada jednoosobowe studio Kinetic Games - przez sam ten fakt na niedoróbki gry w obecnym stanie łatwiej jest patrzeć przez palce, ale i tak już teraz ogromne wrażenie robi robota, jaką wykonał twórca pod kątem gameplayu i wyglądu Phasmophobii. Wśród zaskakujących opcji jest nawet możliwość uruchomienia produkcji w języku polskim, ale na tę chwilę nie należy z niej korzystać - aby w pełni cieszyć się doświadczeniem oferowanym przez ten horror, należy grać w języku angielskim przez wzgląd na komendy głosowe, które po polsku nie działają. W dodatku rodzime tłumaczenie jest jakby wyjęte z translatora sprzed 20 lat - tragiczne w skutkach.

Produkcja dostępna jest na tę chwilę we wczesnym dostępie (bardzo wczesnym, bo nie wszystkie elementy gry są idealne). Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz warto wydać te 51 złotych bez grosza, aby zanurzyć się w mroczny świat Phasmophobii wywołujący ciarki na plecach. Za produkcję gry odpowiada jednoosobowe studio Kinetic Games - przez sam ten fakt na niedoróbki gry w obecnym stanie łatwiej jest patrzeć przez palce, ale i tak już teraz ogromne wrażenie robi robota, jaką wykonał twórca pod kątem gameplayu i wyglądu Phasmophobii. Wśród zaskakujących opcji jest nawet możliwość uruchomienia produkcji w języku polskim, ale na tę chwilę nie należy z niej korzystać - aby w pełni cieszyć się doświadczeniem oferowanym przez ten horror, należy grać w języku angielskim przez wzgląd na komendy głosowe, które po polsku nie działają. W dodatku rodzime tłumaczenie jest jakby wyjęte z translatora sprzed 20 lat - tragiczne w skutkach.

Strach ma wielkie oczy... i uszy!

- poprzez wypowiadanie na głos specjalnych komend, dzięki którym demony stają się aktywne (na polecenie gracza mogą zostawić po sobie odciski palców, rzucać przedmiotami, zamykać drzwi, szeptać i tupać wokół bohatera - i inne takie, przypominające sceny rodem z Paranormal Activity) wywołując gęsią skórkę na plecach gracza. Wszystkie te działania mają na celu odgadnięcie tego z jakim maszkaronem mamy do czynienia - a po jego osiągnięciu ujść z życiem do bezpiecznego vana, w którym zaczynamy każdą rozgrywkę.

Duch nie ujawnia się jednak zbyt łatwo, a z każdą rozgrywką pomieszczenie, w którym straszy jest wybierane losowo. W dodatku ekwipunek z fantami możliwymi do wskazania jego obecności jest ograniczony. Drużyna z jednej strony musi więc zbierać dowody na istnienie poszukiwanego bytu metafizycznego, z drugiej jednak zbyt intensywne nękanie potwora może skończyć się tym, że monstrum się poirytuje i zabije gracza/graczy. Całą zabawę uatrakcyjnia fakt, że podczas rozgrywki należy często korzystać z mikrofonu, aby pobudzić maszkary do działania - poprzez wypowiadanie na głos specjalnych komend, dzięki którym demony stają się aktywne (na polecenie gracza mogą zostawić po sobie odciski palców, rzucać przedmiotami, zamykać drzwi, szeptać i tupać wokół bohatera - i inne takie, przypominające sceny rodem z Paranormal Activity) wywołując gęsią skórkę na plecach gracza. Wszystkie te działania mają na celu odgadnięcie tego z jakim maszkaronem mamy do czynienia - a po jego osiągnięciu ujść z życiem do bezpiecznego vana, w którym zaczynamy każdą rozgrywkę.

Duch nie ujawnia się jednak zbyt łatwo, a z każdą rozgrywką pomieszczenie, w którym straszy jest wybierane losowo. W dodatku ekwipunek z fantami możliwymi do wskazania jego obecności jest ograniczony. Drużyna z jednej strony musi więc zbierać dowody na istnienie poszukiwanego bytu metafizycznego, z drugiej jednak zbyt intensywne nękanie potwora może skończyć się tym, że monstrum się poirytuje i zabije gracza/graczy. Całą zabawę uatrakcyjnia fakt, że podczas rozgrywki należy często korzystać z mikrofonu, aby pobudzić maszkary do działania - poprzez wypowiadanie na głos specjalnych komend, dzięki którym demony stają się aktywne (na polecenie gracza mogą zostawić po sobie odciski palców, rzucać przedmiotami, zamykać drzwi, szeptać i tupać wokół bohatera - i inne takie, przypominające sceny rodem z Paranormal Activity) wywołując gęsią skórkę na plecach gracza. Wszystkie te działania mają na celu odgadnięcie tego z jakim maszkaronem mamy do czynienia - a po jego osiągnięciu ujść z życiem do bezpiecznego vana, w którym zaczynamy każdą rozgrywkę.

Najważniejszy w Phasmophobii jest klimat!

. Nie ma tu przesadnie wiele jump-scare'ów (chociaż ich miłośnicy nie będą Phasmophobią zawiedzeni, oj nie!), bo tym czego bać się można w tej produkcji najbardziej jest własna wyobraźnia, co chwilę podpowiadająca, że za chwilę stanie się coś złego... oraz świetna praca cieni, która jak na tak wczesną wersję gry sprawdza się kapitalnie (chociaż trzeba oczywiście poprawić bugi m.in. z cieniami sterowanej przez gracza postaci). A gdy potwór już się pojawia i zaczyna gonić ekipę grających... - lub robi to będąc niewidzialnym, rozrzucając różne elementy wystroju pomieszczeń i zamykając drzwi na klucz, sprawiając że ci nie mają dokąd uciec...

Prawdziwym mistrzostwem jest jednak nie tyle projekt gry - który na papierze może wydawać się mocno uproszczony, ale w trakcie rozgrywki trzyma wysoki poziom - ale atmosfera, która jest wynikiem założeń gameplayowych produkcji . Nie ma tu przesadnie wiele jump-scare'ów (chociaż ich miłośnicy nie będą Phasmophobią zawiedzeni, oj nie!), bo tym czego bać się można w tej produkcji najbardziej jest własna wyobraźnia, co chwilę podpowiadająca, że za chwilę stanie się coś złego... oraz świetna praca cieni, która jak na tak wczesną wersję gry sprawdza się kapitalnie (chociaż trzeba oczywiście poprawić bugi m.in. z cieniami sterowanej przez gracza postaci). A gdy potwór już się pojawia i zaczyna gonić ekipę grających... - lub robi to będąc niewidzialnym, rozrzucając różne elementy wystroju pomieszczeń i zamykając drzwi na klucz, sprawiając że ci nie mają dokąd uciec... klimat jest niezwykle gęsty !

Prawdziwym mistrzostwem jest jednak nie tyle projekt gry - który na papierze może wydawać się mocno uproszczony, ale w trakcie rozgrywki trzyma wysoki poziom - ale atmosfera, która jest wynikiem założeń gameplayowych produkcji . Nie ma tu przesadnie wiele jump-scare'ów (chociaż ich miłośnicy nie będą Phasmophobią zawiedzeni, oj nie!), bo tym czego bać się można w tej produkcji najbardziej jest własna wyobraźnia, co chwilę podpowiadająca, że za chwilę stanie się coś złego... oraz świetna praca cieni, która jak na tak wczesną wersję gry sprawdza się kapitalnie (chociaż trzeba oczywiście poprawić bugi m.in. z cieniami sterowanej przez gracza postaci). A gdy potwór już się pojawia i zaczyna gonić ekipę grających... - lub robi to będąc niewidzialnym, rozrzucając różne elementy wystroju pomieszczeń i zamykając drzwi na klucz, sprawiając że ci nie mają dokąd uciec... klimat jest niezwykle gęsty !