Pięć rzeczy, które musi zrobić fan gamingu

Każdy mężczyzna musi spłodzić syna, wybudować dom, zasadzić drzewo – tę staroświecką i niekoniecznie słuszną zasadę doskonale znamy. Ale co jeśli podejdziemy do niej z przymrużeniem oka, patrząc wyłącznie z perspektywy fana gier komputerowych? Co w takim wypadku musi zrobić użytkownik, by zasłużyć na miano prawdziwego gracza? Mamy kilka pomysłów na “najważniejsze” osiągnięcia w karierze gamera!

