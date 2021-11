Pieniny - najpiękniejsze szlaki turystyczne

Beskid Śląski, Żywiecki, Niski, Bieszczady… - szlaki tych pasm karpackich wyglądają mniej lub bardziej podobnie… Jednak z Pieninami jest zupełnie inaczej! Nazwa tych gór dobrze oddaje ich wyrazisty charakter - pną się do góry jak szalone, zakończone ostrymi skałami, a wijący się środkiem Dunajec sprawia, że widok jest nie do podrobienia. Walory Pienin dostrzeżono bardzo wcześnie, tworząc najstarszy w Polsce park narodowy - Pieniński Park Narodowy istnieje od 1932 roku.

Któż nie widział zdjęcia sosny na Sokolicy? Kto nie słyszał o spływach Dunajcem? A zamki w Niedzicy i Czorsztynie? To są właśnie Pieniny! A więc zaczynamy:

Jak planować wycieczki w Pieninach?

Pieniny mają dogodny dojazd samochodowy zarówno od strony północnego zachodu, czyli Nowego Targu i zakopianki, jak i od wschodu, ze strony Nowego Sącza. Najczęściej wybieranymi punktami noclegowymi są Szczawnica, Krościenko nad Dunajcem, czy okolice Czorsztyna. Z tych miejsc łatwo wyjść na większość pienińskich szlaków - zarówno rowerowych, jak i pieszych.

Trudność szlaków w Pieninach

Pieniny to niewielkie góry o dobrze oznakowanej sieci szlaków turystycznych , dlatego oferują wędrówki przyjazne zarówno rodzinom z dziećmi i turystom o średniej kondycji, jak i tym bardziej zaawansowanym. Większość szlaków da się zaplanować na 4 - 5 godzin a nawet krócej, podejścia nie są bardzo wymagające - co nie znaczy, że nie da się w Pieninach spocić. Z całą pewnością, można orzec, że są to szlaki idealne jeśli chodzi o stosunek ich trudności do walorów krajobrazowych. Widoki zarówno na pobliską okolicę, a zwłaszcza dolinę Dunajca, jak i rysujące się na horyzoncie pobliskie Tatry, zapierają dech w piersiach. Są to więc góry w sam raz dla początkujących turystów, którzy chcą zarazić się pasją górskich wędrówek.

Pieniny można podzielić na trzy części:

Pieniny Właściwe

Większość turystów skupia się na tym rejonie - to centralny, najpiękniej ukształtowany przez Pieniński Pas Skałkowy masyw. W jego część wchodzą ikoniczne szczyty, takie jak: Trzy Korony, Sokolica, a także malowniczy przełom Dunajca, zamek z pomnikiem świętej Kingi. Jest to środkowa część pasma, wznosząca się między Niedzicą na zachodzie a Szczawnicą na wschodzie. W masyw Trzech koron najdogodniej zaczynać wycieczki z Krościenka lub Szczawnicy lub Sromowiec Niżnych.

Pieniny Spiskie

To część Pienin położona na zachód od Dunajca, pomiędzy Niedzicą a Dursztynem. To stosunkowo najrzadziej odwiedzana część tego pasma - najczęściej doceniane są jego walory kulturowe, takie jak słynny zamek w samej Niedzicy czy na przeciwległym brzegu w Czorsztynie.

Małe Pieniny

To część pasma Pienin na zachód od przełomu Dunajca i okolic Szczawnicy, aż do wsi Jarzębina. Wbrew mylącej nazwie - nie jest to najniższa część Pienin, bowiem w obrębie ich grani znajduje się zaliczany do Korony Gór Polski najwyższy szczyt Pienin - Wysoka (1050 m n.p.m.).

Jakie wycieczki zaplanować w obrębie Pienin?

Możliwości planowania szlaków w tym paśmie są dość ograniczone - ze względu na ich stosunkowo niewielki zasięg, ale z pewnością da się tu spędzić więcej niż kilka dni bez nudy. Szczególnie, jeśli w grę wchodzą też wycieczki rowerowe.

Szlak pieszy na Trzy Korony (i z powrotem) - 10 km

Trzy Korony to obowiązkowy punkt programu każdego, kto przyjeżdża w Pieniny. Szczyt dostępny jest zarówno od północy - z Krościenka, jak i od południa - ze Sromowców Niżnych. Z obu stron podejście zaczyna się szlakiem żółtym i jego długość jest niemal taka sama - 5 kilometrów w górę i 5 w dół. Cała wycieczka nie powinna trwać dłużej niż 5 godzin i jest dostępna dla początkujących piechurów. Trzy Korony to najwyżej położony szczyt w Pieninach Właściwych. Na jednym z jego trzech wierzchołków zbudowany jest taras widokowy - z którego rozpościera się zapierających dech w piersiach widok na przełom Dunajca, a także Magurę spiską (z rana pokrytą warstwą chmur) oraz słowackie Tatry Bielskie i Wysokie. Wracając warto zboczyć na niebieski szlak i odwiedzić stare XIII-wieczne ruiny zamku, w których podczas najazdu Mongołów ukrywała się święta Kinga.

Szlak na Sokolicę (Orlica - Krościenko) - 7 km

Sokolica (747 m n.p.m.) jest obowiązkowym punktem programu każdego turysty pienińskiego. Jej osławiona już i nieco wymęczona sosna, mimo utraty kolejnych gałęzi, wciąż malowniczo pochyla się nad wijącym się w dole Dunajcem. Na Sokolicę można podejść ze schroniska PTTK Sokolica (uwaga tylko w okresie letnim, bowiem przeprawa przez Dunajec dostępna jest tylko od maja do końca października). Warto zaplanować tak trasę, żeby nie wracać do tego samego punktu, zatem proponujemy przedłużyć ją o dalszą część szlaku niebieskiego przez Czertezik. Fragmentu tego odcinka są naprawdę mocno eksponowane i mogą przyprawić o zawrót głowy mniej doświadczonych turystów - są jednak bardzo dobrze zabezpieczone barierkami.

Szlak przez Wąwóz Homole na Wysoką 10 km

Poza terenem Parku warto wybrać się na najwyższy szczyt Pienin - Wysoką (Wysokie Skałki), 1050 m n.p.m., zwiedzając po drodze Wąwóz Homole, głęboko wcięty wąwóz z wysoko sterczącymi wapiennymi skałami to jeden z najpiękniejszych zakątków Pienin. Najłatwiejszym wariantem zwiedzania tego rejonu jest wjechanie wyciągiem i zejście wąwozem do doliny (maksymalnie 2 godziny). Nieco dłuższy wariant pozwala równocześnie zdobyć najwyższy szczyt Pienin (zaliczany do Korony Gór Polski). Szlak zaczyna podchodzić wąwozem Homole, wychodząc na szerokie połoniny, ze wspaniałym widokiem na Beskid Sądecki. Końcówka to strome podejście na wybitny szczyt - jednak widoki w pełni rekompensują wysiłek. Proponujemy zejście przez szlak rowerowy, z postojem w schronisku pod Durbaszką.

Szlak między dwoma zamkami - 12,7 km, ok. 4 godziny

Szlak pieszy z Czorsztyna do Niedzicy to świetny rozruch i początek pobytu w Pieninach. Trasa zaczyna się łagodnym podejściem niebieskim szlakiem, wzdłuż grzbietu Majerza, aż na Marcelak - który jest najwyższym punktem trasy (804 m n.p.m.). Stąd rozpościerają się widoki zarówno w stronę południową na Tatry jaki i w stronę Gorców i Beskidu Sądeckiego. Dalej szlak opada szybko do przełęczy pod Trzema Koronami i schodzi w stronę południową (czerwony szlak) aż do brzegu Dunajca. Duża część szlaku biegnie potem wzdłuż brzegu, przez Sromowce Wyżnie aż do zamku w Niedzicy. Można stąd wrócić do Czorsztyna promem przez Dunajec - pamiętać jednak należy, że przeprawa działa jedynie w okresie wiosenno letnim (od maja do października).

Szlak główną granią Pienin Spiskich - 11 km

To dość łatwy szlak biegnący mniej uczęszczaną częścią Pienin Spiskich. Początek szlaku zaczyna się w Dursztynie, i biegnie czerwonym szlakiem przez najwyższy szczyt Pienin spiskich - górę Żar (883 m n.p.m.), po czym schodzi łagodnie do Niedzicy i dalej Sromowców Wyżnych. Cały szlak oferuje stosunkowo łagodne podejścia i przede wszystkim - olśniewający widok, na jezioro Czorsztyńskie z jednej strony i grań Tatr Bielskich na południu.

Szlak Główną Granią Pienin Właściwych - 15 km

Najbardziej klasyczny szlak w Pieninach, pozwalający poznać najważniejsze atrakcje pasma podczas jednego dnia. Proponujemy zacząć od zamku w Czorsztynie. Z Czorsztyna ścieżka wije się łagodnie poprzez przełęcz Trzy Kopce, aż na przełęcz Szopka. Tutaj sugerujemy wybrać szlak niebieski aby pętlą odwiedzić Trzy Korony i Zamek Pieniny (patrz szlak na Trzy Korony). Następnie wracamy na szlak żółty i znów wybieramy szlak zielony, aby poprzez Czertezik i Sokolicę (patrz szlak na Sokolicę) zejść nad Dunajec.

Szlak Główną Granią Małych Pienin - 19 km

To jeden z piękniejszych szlaków w Pieninach - obejmuje całą grań Małych Pienin, która przy dobrej pogodzie oferuje niesamowite widoki, zarówno na stronę słowacką, jak i Beskid Sądecki. Warto zacząć go z Jaworek, aby powoli wspinać się przez malowniczy rezerwat białej wody na przełęcz Szczob. Stąd skręcamy w stronę południowego zachodu, aby stopniowo, graną wspiąć się na Wysoką (1050 m n.p.m.). Dalsza droga to czysta przyjemność rozłożyste łąki poprowadzą nas aż na Szafranówkę (742 m n.p.m.). Teraz już tylko w dół - wzdłuż wyciągów do Szczawnicy, lub w stronę schroniska PTTK Orlica - jeśli planujemy zrobić całą Główną Grań Pienin.

Główny Szlak Pieniński - 45 km

Możliwe jest też przejście całego szlaku główną granią pasma Pienin. Szlak łączy wszystkie trzy odcinki gór i łącznie liczy ponad 45 kilometry. Zaczyna się w Dursztynie a kończy w Jaworkach - na skraju rezerwatu Białej Wody w Małych Pieninach. Oczywiście możliwy jest odwrotny kierunek szlaku - od Jaworek do Dursztyna. Zrobienie go w ciągu jednego dnia jest więc wyczynem możliwym do osiągnięcia tylko dla osób o bardzo dobrej kondycji, najlepiej z doświadczeniem w biegach górskich. Można też Główny Szlak Pieniński podzielić na mniejsze odcinki, z noclegami w na przykład w Sromowcach Wyżnych, schronisku PTTK Orlica koło Szczawnicy lub schronisku pod Durbaszką. Cały szlak jest w zasadzie połączeniem szlaków trzech pomniejszych pasm Pienińskich opisanych wyżej. Na całej długości oferuje niesamowite widoki na Tatry Słowackie, Magurę spiską oraz Beskid Sądecki i Gorce.

Szlak rowerowy - wzdłuż przełomu Dunajca

Wzdłuż Dunajca prowadzi urocza ścieżka rowerowa, wchodząca w skład systemu ścieżek Aquavelo . Jest to świetna alternatywa, którą warto połączyć w planowane wycieczki, tak, aby zrobić petlę i wrócić do punktu startu bez konieczności używania samochodu. Planowanie ułatwia fakt, że w głównych punktach Pienin możliwe jest wypożyczanie rowerów z opcją zwrotu w innym mieście. Przykładowo zatem spływ Dunajcem ze Sromowiec Wyżnych do Krościenka, można zakończyć powrotem tą samą trasą na wynajętym rowerze. To świetny pomysł na wypoczynek dla całej rodziny.

Opłaty w Pienińskim Parku Narodowym ( za stroną PPN ):

Pieniński Park Narodowy nie pobiera opłat za wstęp. Opłaty pobierane są jedynie za udostępnienie niektórych obiektów i obszarów.

Opłaty (zarządzenie nr 4/2021):

ruiny Zamku Czorsztyn: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy

wystawa przyrodnicza w Dyrekcji Parku – 2,00 zł

galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 20 kwietnia - 31 maja i 1 września - 31 października: 6,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy *

galeria widokowa na szczycie Trzech Koron i Sokolicy 1 czerwca - 31 sierpnia: 8,00 zł - bilet normalny, 4,00 zł - bilet ulgowy

szlak wodny w przełomie Dunajca: 5,00 zł - bilet normalny, 3,00 zł - bilet ulgowy

Opłaty pobierane wyłącznie w gotówce, brak możliwości płacenia kartą. Warto pamiętać, że jeśli Sokolica i Trzy Korony zwiedzane będą jednego dnia opłata pobierana jest jednorazowo (należy zachować dowód zakupu).

