Kieran Reilly odblokował pierwszą na świecie potrójną flarę na BMX'ie!

Zacząłem już w maju 2021 roku. Zarezerwowaliśmy sobie dwa tygodnie na nagranie filmu, na którym próbuję ogarnąć potrójną flarę od podstaw. Myślałem że dołożenie kolejnego salta pójdzie równie sprawnie jak w przypadku przeskoku między zwykłą flarą i podwójną flarą. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.

Pierwsze trzy, może cztery dni spędziłem katując rotację do basenu z gąbkami. Pierwsze dwa dni zeszły na rozkminieniu samego ruchu, a kolejne dwa na przymiarkach do lądowania. Musieliśmy też zmienić przeszkodę, na której miałem wykonać sztuczkę. Oryginalny quarter-pipe miał 3,2 metra wysokości i bardzo szybko stało się jasne, że to o wiele za mało.

Dodaliśmy ponad pół metra do wybicia i półtora metra do najazdu. Potrzebowałem naprawdę konkretnej prędkości, by wybić się na wysokość umożliwiającą wykonanie tak złożonej sztuczki.