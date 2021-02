Wspominamy pierwsze zwycięstwo Red Bulla w F1: GP Chin 2009

Każdy zespół, który kiedykolwiek wygrał wyścig Formuły 1, świętował kiedyś swój premierowy triumf. To wyjątkowe uczucie, spełnienie marzeń kierowcy, mechaników i setek innych osób, które na co dzień pracują w cieniu, a bez których ta jedna wiekopomna chwila byłaby nieosiągalna. Jak było w przypadku Red Bulla?

Trudne początki Red Bulla w F1

Pierwsze dwa wyścigi sezonu 2009 były dla Red Bulla problematyczne. W GP Australii na trzy okrążenia przed końcem Sebastian Vettel jechał na drugiej pozycji. Atakował go Robert Kubica, a Niemiec popełnił błąd w obronie i uderzył w bolid Polaka. Obaj odpadli z rywalizacji, a kierowca Red Bulla dodatkowo otrzymał karę. Mark Webber był 10 i nie zdobył punktów (punktowało wtedy pierwszych ośmiu kierowców). GP Malezji naznaczone potężnym oberwaniem chmury i czerwoną flagą było niewiele lepsze - Vettel wypadł z toru i został sklasyfikowany na 15 pozycji, a Webber był szósty, zdobywając trzy oczka. Oba te wyścigi wygrał Jenson Button w najszybszym na początku sezonu bolidzie zespołu Brawn GP.

Pomoc nadchodzi z fabryki

W przerwie między GP Malezji a GP Chin niektóre ekipy ulepszyły swoje samochody, montując w nich rozmaite nowe części. Jednym z takich zespołów był Red Bull. Na początku weekendu w Szanghaju RB5 miały różnego rodzaju mechaniczne problemy, o których jednak nikt nie chciał mówić głośno. Kierowcy zbywali dziennikarzy lakonicznymi odpowiedziami, mówiąc, że chodzi o półosie. W przypadku bolidów Formuły 1 to dosyć szerokie stwierdzenie, dlatego niewiele wiadomo o prawdziwych przyczynach piątkowych komplikacji. Najważniejsze jednak jest to, że przed sesją kwalifikacyjną wprowadzone na ten weekend usprawnienia w końcu zaczęły działać. W sobotę na suchym torze Sebastian Vettel najszybciej pokonał kwalifikacyjne okrążenie.

Fabryka Red Bulla w Milton Keynes © Red Bull Content Pool

Oznaczało to, że w niedzielę po raz pierwszy w historii Red Bull ustawi się na pierwszym polu startowym. Mark Webber był trzeci za rewelacyjnym Fernando Alonso. Australijczykowi bardzo niewiele jednak zabrakło do pokonania hiszpańskiego mistrza świata, którego Renault także wyposażone było w nowe części. Co ciekawe, Vettel miał wtedy tylko jedną szansę przejechania szybkiego kółka. Inżynierowie obawiali się, że wał napędowy może nie wytrzymać drugiego. Niemiec przyznał potem, że w takich chwilach, jeśli popełni się choćby najdrobniejszy błąd, oznacza to koniec szans na dobry wynik. Niedoświadczony wówczas (było to jego drugie pole position w karierze) kierowca dał sobie jednak radę pod presją i pokonał rywali w czasówce.

Krótka historia Red Bull Racing

100% zwycięstw w deszczu

Z powodu intensywnych opadów deszczu wyścig rozpoczął się za samochodem bezpieczeństwa. Kierowcy przejechali w ten sposób 8 okrążeń na bardzo mokrym i śliskim torze. W takich warunkach szczególnie zdradliwy był ostatni zakręt, niemal 90-stopniowy łuk pochylony do zewnątrz. Taka konfiguracja znacząco utrudniała w tym miejscu utrzymanie samochodu na torze. Pomimo obecności safety cara niektórzy zawodnicy nie ustrzegli się błędów. Wielu zjechało w tym czasie na pit-stop, ale duet Red Bulla tego nie zrobił. Po rozpoczęciu prawdziwej rywalizacji Vettel, prowadząc dosyć lekki bolid, a zatem mając mniej paliwa od konkurentów, pewnie przewodził stawce. Zmieniło się to gdy zjechał do boksu. Prowadzenie objął wtedy Jenson Button, a Seb po swoim postoju wyjechał trzeci.

Sebastian Vettel jedzie po zwycięstwo na zalanym wodą torze © Red Bull Content Pool

Przyszły mistrz świata miał później przygodę z Jarno Trullim. Robert Kubica uderzył w bolid Włocha, a Vettel lekko zderzył się z Sebastienem Buemim, gdy próbował ominąć toczącą się powoli Toyotę. Niemiec miał na szczęście tylko minimalne uszkodzenia, które nie przeszkodziły mu w dalszej jeździe. Szybko odzyskał prowadzenie, by stracić je dopiero na kolejnym postoju. W międzyczasie za jego plecami Mark Webber walczył z Jensonem Buttonem i ostatecznie zyskał drugą pozycję. Był to pojedynek z rodzaju tych, w których wygra ten, kto popełni mniej błędów. W takiej też kolejności zawodnicy osiągnęli metę, dając Red Bullowi pierwsze zwycięstwo w Formule 1. Był to również pierwszy dublet „Czerwonych Byków”. Dla Sebastiana Vettela był to drugi wygrany wyścig w jego karierze – pierwszym było GP Włoch 2008, również rozgrywane w bardzo mokrych warunkach. Niemiec przez pewien czas miał zatem na koncie same triumfy zdobyte w deszczu.

W tym szaleństwie jest metoda

Jednym z głównych architektów triumfu w Chinach był Neil Martin. Gdy wyścig rozpoczął się za samochodem bezpieczeństwa, strateg Red Bulla nakazał Webberowi i Vettelowi pozostać na torze, mimo że inni zjeżdżali w tym czasie na tankowanie. Postój podczas neutralizacji pozwala zmniejszyć straty czasowe, ponieważ rywale jadą wolniej i nie zdążą się aż tak bardzo oddalić od kierowcy w boksach. Tak właśnie myśleli zawodnicy, którzy postanowili się zatrzymać.

Martin podjął niezrozumiałą, zdawałoby się, decyzję, dzięki której duet Red Bulla mógł wypracować sobie dobrą pozycję do dalszej jazdy po zwycięstwo. Brytyjczyk był odpowiedzialny także za dobór strategii na wyścigi w sezonie 2010 zakończonym zdobyciem tytułów mistrzowskich w obu klasyfikacjach.

Początek pięknej przygody

GP Chin 2009 uskrzydliło cały zespół, który w tamtym sezonie wygrał jeszcze 5 innych wyścigów – w Wielkiej Brytanii, Japonii i Australii triumfował Sebastian Vettel, a w Niemczech i Brazylii zrobił to Mark Webber. Choć na początku sezonu bolid Brawna był najszybszy, z czasem palmę pierwszeństwa przejął RB5. Vettelowi nie starczyło już czasu na doścignięcie w klasyfikacji Jensona Buttona, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Rok 2009 i historyczne pierwsze zwycięstwo pozwoliły położyć podwaliny pod późniejszą czteroletnią dominację „Czerwonych Byków” w Formule 1.

Sebastian Vettel - szalona radość po wyścigu była w pełni zasłużona © Red Bull Content Pool

