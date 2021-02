Wspominamy pierwsze zwycięstwo Toro Rosso w F1: GP Włoch 2008

Podczas wyścigu o GP Kanady

miał bardzo poważny wypadek. W jego wyniku lekarze zabronili mu startu w kolejnej rundzie – GP USA. W kokpicie zastąpił go więc Vettel. Był to dla niego niezwykle udany debiut w Formule 1. Po świetnej jeździe zdobył 1 punkt za ósme miejsce. Mało komu udaje się ukończyć pierwszy w karierze wyścig na punktowanej pozycji. Niemiec błyskawicznie stał się rozpoznawalny, a Scuderia Toro Rosso zaczęła czynić starania o pozyskanie go już w trakcie sezonu, co udało się 4 rundy później. W GP Węgier Vettel zastąpił Scotta Speeda i nie oddał fotela już do końca sezonu. W ten właśnie sposób przyszła gwiazda trafiła do zespołu z Faenzy. Za rok miało się spełnić ich wspólne marzenie.