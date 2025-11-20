Pierwszy na świecie: Skok przez jadące ciężarówki

Rowery
Matt Jones znany jest z realizowania najbardziej szalonych pomysłów. Tym razem postanowił przeskoczyć, przez wnętrze dwóch, rozpędzonych w przeciwnych kierunkach ciężarówek. Margines błędu - 1 sekunda. Ryzyko? Ogromne! Satysfakcja po zrealizowaniu tak szalonej misji? Nie do opisania!
Do realizacji tego niesamowitego wyczynu niezbędne były ciężarówki - i to nie byle jakie. Ponieważ konstruktorom przeszkody i głównemu pomysłodawcy zależało na wyeliminowaniu wszystkich potencjalnych błędów i problemów, postawiono na samochody... Bezzałogowe! Samochody były sterowane na bazie zaawansowanego technologicznie systemu opierającego się na specjalnie zaprogramowanych czujnikach, kamerach i konkretnej bazie zoptymalizowanych danych. Tak, tak wiemy, że przyszliście tutaj poczytać o rowerach, a nie o matematyce, więc już przekładamy na polski: Jadący kilkadziesiąt kilometrów na godzinę Matt Jones, musiał obserwować sygnalizator świetlny. Zielone - może skakać, czerwone - parametry się nie zgadzają. Margines błędu - sekunda. To dopiero wyczyn!
Zobacz jak to wyglądało w praktyce:
Kilka kluczowych parametrów:
Skok: Matt wykonał skok przez wnętrza dwóch ciężarówek poruszających się w przeciwnych kierunkach.
Margines błędu: Okno czasowe na wykonanie skoku wynosiło dokładnie 1 sekundę. Zero czasu na brak pewności lub moment zawahania!
Zautomatyzowana precyzja: Ciężarówki Scania zostały zaprogramowane dzięki specjalistycznym systemom opracowanym przez firmę specjalizującą się w produkcji samochodów ciężarowych. W ten sposób wyeliminowano potencjalne ryzyko związane z czynnikiem ludzkim.
Techniczna współpraca: To wszystko było możliwe, dzięki wizji Matta, wsparciu Red Bulla oraz technologii firmy Scania.
Pierwszy na świecie: Ostatnie słowo należało do Matta Jonesa. Brytyjczyk został pierwszym człowiekiem na świecie, który przeskoczył przez dwie ciężarówki, jadące w przeciwnych kierunkach.
