Pierwszy na świecie: Skok przez jadące ciężarówki

Do realizacji tego niesamowitego wyczynu niezbędne były ciężarówki - i to nie byle jakie. Ponieważ konstruktorom przeszkody i głównemu pomysłodawcy zależało na wyeliminowaniu wszystkich potencjalnych błędów i problemów, postawiono na samochody... Bezzałogowe! Samochody były sterowane na bazie zaawansowanego technologicznie systemu opierającego się na specjalnie zaprogramowanych czujnikach, kamerach i konkretnej bazie zoptymalizowanych danych. Tak, tak wiemy, że przyszliście tutaj poczytać o rowerach, a nie o matematyce, więc już przekładamy na polski: Jadący kilkadziesiąt kilometrów na godzinę Matt Jones, musiał obserwować sygnalizator świetlny. Zielone - może skakać, czerwone - parametry się nie zgadzają. Margines błędu - sekunda. To dopiero wyczyn!