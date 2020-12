Pink Freud na krańcu świata

Mówią o nich „najbardziej rock’n’rollowy zespół jazzowy” albo „polski towar eksportowy”. Oba określenia najlepiej sprawdzają się na żywo, bo załoga Pink Freud to od lat mocna, koncertowa maszyna. Przekonali się o tym już słuchacze na całym świecie, m.in. w Chinach, Japonii czy Kolumbii. Teraz – korzystając z premiery nowej płyty zespołu „piano forte brutto netto” – trochę te podróże powspominamy.

Wojtek Mazolewski: Trochę Portugalia, trochę Bieszczady

Wizyta w tym miejscu miała znaczący wpływ na ostateczny kształt naszej nowej płyty. Przebywanie w północnej części Portugalii, nad Oceanem Atlantyckim, pozytywnie zadziałało na muzykę Pink Freud. Zanim tam jednak polecieliśmy, całą ekipą byliśmy w Bieszczadach, gdzie pracowaliśmy i przygotowaliśmy ponad 20 utworów na nowy album. Będąc już w samolocie lecącym na Półwysep Iberyjski, chciałem jeszcze sobie posłuchać naszego materiału, by spróbować ustalić, nad czym będziemy pracować. Poprosiłem więc chłopaków o dysk z naszymi nowymi kawałkami z Bieszczad... Okazało się, że nikt go nie ma! Lecieliśmy więc do Portugalii pracować nad nowymi szkicami, tyle że ich ze sobą nie mieliśmy. Część utworów odtworzyliśmy z pamięci, dodając nowe wątki, a część komponowaliśmy na nowo, będąc już na miejscu. Dzięki temu w Porto powstały takie kawałki jak: „Pink Porto”, „Pink Sunrise” czy „Radio Pink Freud”. Nie bez znaczenia dla naszego krążka był również fakt, że niemalże każdy wieczór po pracy spędzaliśmy, chodząc na koncerty muzyki brazylijskiej, klasycznej czy jazzowej, odbywające się w pięknym budynku Casa da Música. Wróciliśmy więc do Polski z poczuciem, że pchnęliśmy nasz krążek w taki punkt, którego chwilę wcześniej kompletnie się nie spodziewaliśmy.

Jeśli jesteśmy już w Portugalii, koniecznie muszę wspomnieć o lizbońskich sklepach muzycznych, w których kupiłem wiele unikatowych wosków – między innymi album „Sunrise” grupy Eire Apparent wyprodukowany przez Jimiego Hendrixa! Polecam Lizbonę wszystkim miłośnikom płyt winylowych. Sklepy w tym mieście mają niezwykły klimat. Trzeba tylko pamiętać, że ich właściciele nie do końca dbają o to, by sklepy otwarte były w godzinach pracy. (śmiech)

Fajne wspomnienia mam też z Ameryki Południowej . Nasze pierwsze, poważne trasy koncertowe po tamtych rejonach zaczęły się około 2006 roku. Byliśmy wtedy w Chile i Argentynie. Później odwiedziliśmy też Kolumbię, Brazylię, Urugwaj i Peru. Poznaliśmy tam ludzi, z którymi później przez wiele lat współpracowaliśmy. Kilka z naszych wspólnych nagrań nie ujrzało jeszcze, głównie z powodu braku czasu, światła dziennego. W Chile przykładowo poznaliśmy Pepe Hosiassona, który był pianistą, ale przede wszystkim dziennikarzem muzyczny pracującym kiedyś m.in. w Stanach Zjednoczonych. To bardzo oczytany i osłuchany człowiek, znający osobiście niemalże każdego ważnego jazzmana. Pepe zaprosił nas do domu, gdzie mieliśmy okazję posłuchać jego historii i oczywiście płyt z jego ogromnej kolekcji. Mieliśmy też możliwość zobaczania zbioru jego książek – nie sądziłem, że na temat muzyki ukazało się tak wiele publikacji! Ściany wypełnione były płytami i książkami, ale również zdjęciami, na których Pepe był z tuzami muzyki – od Duke’a Ellingtona po Herbiego Hancocka. Pepe opowiadał nam, że jako młody chłopak był pomocnikiem samego Louisa Armstronga – zaopatrzał go m.in. w towar na koncertach. (śmiech)

Rozmawiając o Ameryce Południowej, muszę też opowiedzieć o tym, co zobaczyliśmy w Kolumbii . Graliśmy tam kiedyś na festiwalu w Santa Cruz de Mompox. Starówka tego miasteczka wpisana jest na światową listę dziedzictwa Unesco. Miasto wygląda naprawdę jak z jakiegoś filmu kostiumowego. Stare białe domy, piaszczyste ulice, a w oknach nie ma szyb, tylko drewniane rolety. Będąc tam czułem się, jakbym dosłownie przeniósł się w czasie. Ten klimat widać na ulicach, ale i wśród zachowań ludzi, którzy sprawiają wrażenie, jakby na swoich kalendarzach mieli datę cofniętą o co najmniej sto lat. Pamiętam, że w Kolumbii mało spaliśmy, bo lokalesi zaciągali nas w najróżniejsze zakamarki swoich miast, przy okazji grając z nami do rana.

Adam Milwiw-Baron: Ach ten Siedmiogród

Pierwsze państwo, które przychodzi mi do głowy to Japonia , w której byliśmy już trzy razy. Pojechaliśmy tam na naszą pierwszą, dużą, zagraniczną trasę koncertową. Już na początku, kiedy tylko wysiedliśmy z samolotu, czuliśmy, że jesteśmy w innym świecie, bo np. powietrze było totalnie wilgotne i gorące. Z każdym kolejnym krokiem spotykaliśmy się z nowymi wyjątkowymi doznaniami – zarówno muzycznymi, jak i takimi zwykłymi, codziennymi. Tam nawet pracownicy budujący drogi ubierają się jakoś inaczej. (śmiech) Ludzie mają kompletnie inne nawyki i mentalność. Za przykład niech posłużą pracownicy budowy, którzy myją każdą ciężarówkę, wyjeżdżającą z budowy! Tam nie ma opcji, że choć trochę zabrudzony samochód wyjedzie na drogę. Są czyściutkie, jak nowe.

Jadąc do Japonii, myślałem, że zobaczę trochę pagody – tego starego klimatu, ale niestety nie doświadczyłem go za wiele. Tokio jest ultra nowoczesnym miastem, w którym budynki budowane są z konkretnym terminem przydatności. Po 20-30 latach budynek jest wyburzany i na jego miejsce powstaje nowy. Poza tym z uwagi, że wszędzie jest ciasno, Japończycy budują raczej wąsko i wysoko. Zwiedziłem tam też kilka sklepów i komisów ze sprzętem muzycznym. Większość z nich (nawet syntezatory z lat 80. i 70.) były zachowane w idealnym stanie. Z kwestii typowo muzycznych muszę wspomnieć o festiwalu na otwartej przestrzeni, który graliśmy w Yamagacie. Wyszliśmy na scenę chyba około godziny 15:00 i było pełno ludzi – od słuchaczy metalu, aż po gości, którzy wyglądali, jakby chwilę wcześniej wyszli z biura. Przekrój publiczności był konkretny, ale wszyscy podczas naszego grania bawili się dobrze. Mam wrażenie, że tamtejsi odbiorcy muzyki są mniej radykalni w kwestiach gatunków muzycznych.

Z Azji możemy przetransportować się do Europy, a ściślej do Rumunii, w której bardzo smakowało mi jedzenie. (śmiech) Bywały tam takie momenty, że najedliśmy się do tego stopnia, że byliśmy prawie niezdolni zagrać koncert. (śmiech) Z Rumunii pamiętam dwa miejsca. Pierwsze to Bukareszt. Widać, że miasto bardzo inspirowane jest architekturą rodem z Galicji, ale widać też na ulicach lekką rozpierduchę... Ujmę to tak: dość liberalnie podchodzą do dbania o wspólne dobra. Drugie miejsce, które utkwiło mi w głowie to Siedmiogród. Jest w nim naprawdę przepięknie i czyściutko. Teren należał kiedyś do Węgrów, dziś mieszka tam zdecydowanie więcej Węgrów niż Rumunów. Dlatego też mówi się tam głównie po węgiersku, serwowane są węgierskie potrawy i wszechobecna jest węgierska kultura. Chłopaki, którzy ustalali kiedyś granice w tamtym miejscu, nie ogarnęli do końca tematu. (śmiech)

Rafał Klimczuk: Pierwszy (i ostatni raz) w Chinach

Wszystkie podróże, jakie odbyłem, są dla mnie odskocznią od krajowej rzeczywistości, dają mi inną perspektywę na codzienność i ładują moje baterie. Będąc gdzieś w świecie, uwielbiam poznawać nowych ludzi i – mówiąc najprościej – coś przeżywać. Wszystkie doświadczenia dają mi olbrzymiego kopa do działania i tworzenia. Fajne jest też spojrzenie na twórców w odległych krajach, bo mają w sobie dużo luzu i spokoju. To bardzo mi otwiera głowę i mnie uświadamia. A jeśli miałbym opowiedzieć kilka konkretnych historii, to na pewno zacząłbym od Japonii, gdzie zobaczyłem, jakie rzeczy potrafią z płytami robić DJ-e ! I przy okazji, jak energicznie ich popisy odbierane są przez ludzi. Z kolei w Hamburgu, na jednym z festiwali, widziałem nieznane mi zespoły, które koncertowały w bardzo oryginalnych i eksperymentalnych składach. Jeden z nich grał np. na puzonie, banjo, klarnecie basowym i przeszkadzajkach. Nie mogłem oderwać od nich uwagi, bo grali naprawdę zaskakujące rzeczy. Były też znane kapele, które grają świetnie, ale po drugim numerze musiałem się ewakuować, bo miałem dość ich słuchania.

Gdybym miał na chwilę odsunąć na bok muzykę i powiedzieć o miejscach, które totalnie mnie powaliły, to na pewno byłaby to pełna skrajności Kolumbia. W Bogocie np. ludzie z pozoru cię kochają, są bardzo szczerzy i prawdziwi, a jednocześnie mogą ci wbić nóż za kilka pesos. Nasz impresario doradzał nam, byśmy nie wsiadali wieczorami do przypadkowych taksówek, bo może nas spotkać „przejazd milionera”. W praktyce wygląda to tak, że gość wsiada do samochodu, po kilkudziesięciu metrach taksówka się zatrzymuję, do środka wchodzi dwóch gości z „kosami” i – jeśli nie masz nic przy sobie – to biorą twoją kartę i jeździsz z nimi po bankomatach. Jeśli tego nie zrobisz, to dostaniesz po prostu nóż pod żebra. Tam nikt nie będzie się z tobą cackał. W takich sytuacjach ludzkie życie jest mniej warte niż kawałek wołowiny. Nam na szczęście za granicą nigdy nic się nie stało.

Miejscem, do którego na pewno nie chcę wracać, są Chiny. To kraj, który przez swój ustrój i system, jest zamknięty na inne kultury i w niektórych miejscach ludzie są wręcz wyjałowieni z jakichkolwiek uczuć i emocji. Panuje tam trochę znieczulica. Mają nawet swoją wersję YouTube'a i ograniczony dostęp do stron internetowych. Na koncercie zabroniono nam mówić o Tybecie, bo zrobiła to kiedyś Björk i ludzie, którzy ogarniali jej wtedy koncerty siedzą do dzisiaj w więzieniach, a ona ma dożywotni zakaz wjazdu do Chin. Oczywiście tego nie dowiesz się z serwisów informacyjnych. Podobną sytuację miał Eric Clapton. Ostatecznie nie żałuję, że tam zagraliśmy, bo spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi spragnionych muzyki i zagraliśmy w ciekawych miejscach, ale – tak jak mówiłem wcześniej – wracać tam nie zamierzam.