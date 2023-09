Ej, mama! Sprawdź Okiego, Kendricka i inne numery o sportowcach

). Ale początki numeru „Jeremy Sochan”, nagranego w uznaniu dla talentu koszykarza San Antonio Spurs, sięgają wcześniej. Wszystko, jak sam raper opisał na swoich kanałach społecznościowych, zaczęło się w zasadzie przed dwoma laty, gdy na jednym ze spotkań z fanami Oki poznał pewnego chłopaka - ukrywającego się pod pseudonimem bvdy47 bitmejkera i wielkiego fana koszykówki. „Poprosiłem go o konkretny bit” – wspomina Oki, a kiedy w końcu go dostał, krzyknął do mikrofonu: „Ej, maaamaaa! Zobacz, to nie film”.

Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON – o co w tym chodzi?

Red Bull SoundClash OKI vs. KUKON Red Bull SoundClash: OKI vs. KUKON - zobacz niezwykły rapowy pojedynek

Największy koszykarz i sportowiec w historii doczekał się za swojego życia wielu muzycznych hołdów – tak bezpośrednich, z jego imieniem i nazwiskiem w tytule utworów, jak i innych, silnie inspirowanych karierą Michaela Jordana i jego Chicago Bulls. Pośród nich ten od Kendricka Lamara błyszczy najbardziej. Numer z wydanego w 2010 roku mixtape'u „Overly Dedicated”, z gościnnym udziałem Schoolboya Q, to muzyczna laurka dla sportowego idola. W jednym z wywiadów Kendrick przyznawał: „Zanim zacząłem robić muzykę, chciałem być jak on. Ale mój niski wzrost zmotywował mnie bardziej do pisania rymów”.

