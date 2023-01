10 piosenek, które stały się viralem na TikToku

Ten numer to jeden z najlepszych przykładów na to, jak z ulubionego motywu dźwiękowego na TikToku można urosnąć do globalnego, radiowego hitu.

wylądował m.in. na szczycie listy przebojów Billboardu Pop Airplay, był też w pierwszej piątce Billboard Hot 100. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że Nicky Youre kiedy pisał tę piosenkę na początku 2021 r., dopiero marzył, by w swoim życiu zajmować się muzyką na poważnie. Ponoć jedna z tych złych w młodzieńczym życiu nocy zmotywowała go do chwycenia za gitarę i zagrania czegoś pozytywnego. Na TikToku skorzystało z tej piosenki do dziś ponad 9 mln użytkowników.